Когда гости уже на пороге эта закуска спасает: 5 минут в микроволновке — и вкуснятина готова

Опубликовано: 4 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Быстрая и эффектная закуска.

Эти рожки получаются хрустящими, с сочной начинкой и расплавленным сыром, который тянется при каждом укусе. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Яйцо Ашот".

Ингредиенты

Лаваш тонкий круглый — 2-3 листа, сыр (плавящийся) — 100-150 г, колбаса (сервелат или полукопченая) — 150-200 г, консервированная кукуруза — 1 маленькая банка, соленые огурцы — 3-4 шт., кетчуп или любой другой соус — 2-3 ст. л.

Приготовление

Разрезаю лист лаваша пополам и сворачиваю каждую половинку в аккуратный рожок, закрепляя край зубочисткой. Чтобы форма сохранялась, ставлю рожки в обычные стаканы — простой, но работающий лайфхак.

Готовлю начинку: нарезаю колбасу, соленые огурцы кубиками, добавляю кукурузу, заправляю кетчупом или любым другим соусом и тщательно перемешиваю.

Наполняю рожки начинкой, сверху щедро присыпаю тертым сыром. Ставлю рожки в микроволновку прямо в стаканах и включаю на максимальную мощность на 1 минуту.

Достаю готовые рожки, аккуратно убираю зубочистки и любуюсь аппетитной сырной корочкой.

Примерное время приготовления: 5 минут

Автор:
Александр Асташкин
