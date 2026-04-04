Когда гости уже на пороге эта закуска спасает: 5 минут в микроволновке — и вкуснятина готова

Эти рожки получаются хрустящими, с сочной начинкой и расплавленным сыром, который тянется при каждом укусе. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Яйцо Ашот".
Ингредиенты
Лаваш тонкий круглый — 2-3 листа, сыр (плавящийся) — 100-150 г, колбаса (сервелат или полукопченая) — 150-200 г, консервированная кукуруза — 1 маленькая банка, соленые огурцы — 3-4 шт., кетчуп или любой другой соус — 2-3 ст. л.
Приготовление
Разрезаю лист лаваша пополам и сворачиваю каждую половинку в аккуратный рожок, закрепляя край зубочисткой. Чтобы форма сохранялась, ставлю рожки в обычные стаканы — простой, но работающий лайфхак.
Готовлю начинку: нарезаю колбасу, соленые огурцы кубиками, добавляю кукурузу, заправляю кетчупом или любым другим соусом и тщательно перемешиваю.
Наполняю рожки начинкой, сверху щедро присыпаю тертым сыром. Ставлю рожки в микроволновку прямо в стаканах и включаю на максимальную мощность на 1 минуту.
Достаю готовые рожки, аккуратно убираю зубочистки и любуюсь аппетитной сырной корочкой.
Примерное время приготовления: 5 минут
