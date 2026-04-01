Тёплый салат с пекинкой и курицей: лёгкий и свежий — все гости от него в восторге

Когда хочется чего-то лёгкого, но при этом сытного, этот салат — идеальный вариант. Союз пекинской капусты и идеальной заправки делают его невероятным. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "В гостях у Оксаны. Кулинария, вязание".
Ингредиенты
пекинская капуста — 200 г, куриное филе — 200 г, болгарский перец — 100 г, огурец — 1 шт., петрушка — по вкусу, оливковое масло — 2 ст. л., винный уксус — 1 ч. л., соевый соус — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу
Приготовление
Сначала я нарезаю куриное филе тонкой соломкой и обжариваю на небольшом количестве масла примерно по 3 минуты с каждой стороны. Добавляю болгарский перец, нарезанный полосками, и готовлю ещё пару минут.
Пекинскую капусту шинкую, огурец нарезаю и складываю всё в миску.
Отдельно смешиваю оливковое масло, соевый соус и уксус — получается лёгкая ароматная заправка.
К овощам добавляю тёплое куриное филе с перцем. Поливаю заправкой, при необходимости солю и перчу.
Быстро перемешиваю и подаю, украсив свежей петрушкой.
Примерное время приготовления: 15 минут
