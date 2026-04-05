Окультуриваемся с питерцами: топ-6 тихих и комфортных мест для чтения книги на свежем воздухе

Опубликовано: 5 апреля 2026 06:41
 Проверено редакцией
Legion-Media
Самые приятные локации для уединенного чтения в Санкт-Петербурге

В последние годы вновь начинает набирать популярность чтение книг. Да, люди уже устали портить глаза в смартфонах - хочется спокойного, уютного отдыха без цветастых "окон" и шумных реклам. На улице "разгуливается" весеннее солнце, и все чаще на улицах Санкт-Петербурга можно встретить читающего на свежем воздухе человека - приятное и полезное занятие. Правда, сидеть там, где ходят шумные трамваи, спешат толпы людей и в воздухе витают выхлопные газы - не очень-то приятно. Расскажем о местах, где можно в тишине и комфортной обстановке почитать книгу на свежем воздухе.

Представляем топ-6 уединенных мест для чтения под открытым небом.

ЦПКиО имени Кирова и Открытая библиотека

Каждый год двери для питерцев и гостей города открыты в читальном зале Открытой библиотеки на свежем воздухе. Расположен он в самой живописной части парка, в тени деревьев. Здесь вы сможете не только почитать свою книгу, но и воспользоваться современной и классической зарубежной и отечественной литературой, предложенной посетителям. Найти уединенный уголок на такой большой территории - не проблема.

Пространство «Крыша»

Расположена на крыше Лофт Проекта «Этажи». Здесь большая территория, где можно не только с упоением отдаться чтению любимого произведения, провалившись в бинбег, но и поработать на ноутбуке, выпить чашечку кофе и даже устроить пикник. С крыши открывается впечатляющий вид на окрестности Питера. Территория довольно большая, поэтому найти спокойное место для чтения получится у каждого посетителя.

Библиотека Книжной Графики

Главная задача этого заведения - популяризация чтения. Здесь есть возможность не только почитать книгу, но и поучаствовать в познавательном или развлекательном мероприятии, например, посмотреть местное кино клуба или полюбоваться увлекательной экспозицией.

«Сквер культурного петербуржца»

Не так давно здесь находились лишь руины сгоревшего кафе, но теперь в этом месте обустроен уютный сквер с современными скамейками, симпатичными каменными дорожками, цветущими деревьями и кустарниками. Эта локация идеально подойдет любителям читать на свежем воздухе.

Книжные аллеи

А это уже летний проект, который реализуется каждый год. В рамках акции с июня по сентябрь на Малой Конюшенной появляются лавки с книгами, сцена и, конечно, комфортные места для чтения. Прекрасное место не только для того, чтобы почитать книгу, но и для того, чтобы обсудить прочитанное с единомышленниками.

Сад Фонтанного дома

В саду Фонтанного дома расположились полки для буккроссинга — обмена книгами, то есть здесь можно оставить свою прочитанную книгу и взять себе новую, ту, которую вы еще не читали либо хотите перечитать. В саду растут благоухающие цветы и деревья, вдоль аллей стоят уютные лавочки, на одной из которых можно расположиться с книгой в руке, наслаждаясь умиротворяющим ароматом весны.

Ранее "Городовой" рассказывал, где можно услышать мелодии под открытым небом: места Санкт-Петербурга, где стоят уличные музыканты.

Автор:
Анна Леонова
