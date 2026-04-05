Лучше Сочи, бюджетнее Анапы: 5 летних направлений для отдыха с детьми – в 2 раза дешевле и в 10 раз интереснее

Летом 2026 года многие семьи планируют отпуск у моря. Однако выбрать место, где будет хорошо и детям, и взрослым, довольно сложно. Важно найти вариант с безопасным пляжем, не очень долгой дорогой и доступными ценами.

Достаточно запомнить 4 правила, чтобы поездка удалась:

дорога не должна утомлять ребенка, поэтому лучше выбирать перелеты до 4 часов;

лучше выбирать пляж с песком или мелкой галькой;

на месте должна быть хоть какая-то анимация;

безопасность.

Абхазия

Отдых в Абхазии обходится на 20% дешевле, чем в Сочи. Однако с 2026 года детям до 14 лет для выезда нужен загранпаспорт, свидетельство о рождении больше не подходит. Добраться можно самолетом до Сочи, а потом пересесть на такси или автобус, чтобы доехать до Гагры. Из отелей рекомендуют Amra Park-hotel 4* и Amza Park Hotel 4*.

Ейск

Здесь самое мелкое море в России, а вода прогревается до +26 градусов. Аэропорт Ейска закрыт, поэтому добраться можно только поездом. Гостевой дом на неделю стоит около 30 000 рублей, гостиница - до 60 000 рублей. К минусам можно отнести недостаточное количество развлечений и долгую дорогу с маленьким ребенком.

Дагестан

Каспийское море мелкое и прогревается до +25 градусов уже в июле. Лететь из Москвы в Махачкалу - 3 часа, затем следует пересесть на такси, чтобы доехать до Каспийска. Апартаменты у моря на неделю обойдутся примерно в 30 000 рублей, гостиница с 3-разовым питанием - до 80 000 рублей на семью.

Озера Эльтон и Баскунчак

Это необычный, полезный и недорогой вариант, который ребенок запомнит даже больше, чем обычный пляж, сообщает PROducer TRAVEL.

Озеро Эльтон в Волгоградской области

Здесь вода очень соленая, можно набрать кристаллов соли и поваляться в лечебной грязи. Гостиница «Эльтон» стоит от 3 500 рублей за ночь. Добираться сюда нужно самолетом до Волгограда, потом 360 км на машине.

Озеро Баскунчак в Астраханской области

Здесь добывают 80% всей соли России, грязи считаются одними из лучших в мире, рядом находятся гора Богдо и верблюды. Санаторий «Баскунчак» предлагает размещение от 3 800 рублей на человека в сутки с едой и лечением. Добираться до Баскунчака - самолетом до Астрахани, потом 270 км на машине.

