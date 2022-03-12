Павел Деревянко

Экстрасенс и психолог проанализировала причины неустроенности в социуме.
Актер привлек внимание публики фотографией с экс-супругой.
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Сохранять отличную физическую форму актеру помогает генетика
В Сети появился первый трейлер второго сезона сериала «Беспринципные». Ролик представил видеосервис «КиноПоиск HD».
Кинокомпания «Централ партнершип» выпустила трейлер фильма «Бендер: Начало», который расскажет историю Ибрагима Бендера – отца легендарного Остапа.
В российских кинотеатрах 18 февраля вышел фильм «Конек-Горбунок». Его бюджет составил 760 миллионов рублей.
В прокат выходит фильм «Конек-Горбунок». Одни из главных ролей в сказочном блокбастере исполнили звездные Паулина Андреева и Михаил Ефремов.
Студия Sony опубликовала финальный трейлер фильма-сказки «Конек-горбунок».
В прокат выходит фильм «Конек-Горбунок». Жители Нижнего Новгорода получат возможность увидеть премьеру отечественного сказочного блокбастера на день раньше, то есть 17 февраля.
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Автор лучшего ролика сможет получить звёздный приз.
Зрение скоро должно восстановиться
20 января в Киноцентре "Пик" состоится предпремьерный показ новой комедии Марюса Вайсберга "Ржевский против наполеона". Вместе с режиссером картину зрителям лично представят исполнители главных
ЦЕНТРАЛ ПАРНЕРШИП И СТУДИЯ КВАРТАЛ 95 представляют РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА в старом добром III Д Режиссер: Марюс Вайсберг Продюсеры: Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Борис Шефир,
\ \ Почти за пять лет, что прошли с момента последних выборов депутатов Законодательного собрания города, списки кандидатов одних партий практически не поменялись. У других состав обновился
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