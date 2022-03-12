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Павел Деревянко

Шоу-бизнес
Предпремьерный показ новой комедии "Ржевский против Наполеона"
20 января в Киноцентре "Пик" состоится предпремьерный показ новой комедии Марюса Вайсберга "Ржевский против наполеона". Вместе с режиссером картину зрителям лично представят исполнители главных
16 янв 2012 13:46
Политика
Декларации кандидатов в депутаты: от выборов до выборов копеечка бежит
\ \ Почти за пять лет, что прошли с момента последних выборов депутатов Законодательного собрания города, списки кандидатов одних партий практически не поменялись. У других состав обновился
09 ноя 2011 10:01
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