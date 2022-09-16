Пьер Нарцисс

Певец не позаботился о будущем близких.
Близкий друг подтвердил, что у покойного оставались чувства к бывшей.
Валерия Калачева не считает, что у матери мальчика были серьезные отношения с ее мужем.
Виктория Калачева вместе с дочерью хотели оставить «шоколадного зайца» в России.
Смерть харизматичного певца потрясла поклонников «Фабрики звезд».
Покойный муж еще сможет заработать немного денег.
У благотворителя в планах привозить цветы для поклонников и по менее грустным поводам.
Между близкими эстрадного певца пробежала черная кошка.
Иногда души могут задерживаться в мире живых на долгое время.
Ясновидящая не понимает, зачем тело певца отправляют в Камерун.
Ясновидящая объяснила, из-за чего все время могло откладываться прощание с певцом.
Все чудесатее и чудесатее обстоят дела после смерти поп-артиста.
Это стало одним из факторов, почему певца до сих пор не могут нормально упокоить.
Тело гражданина Камеруна отправят на Родину для придания земле.
Церемония прощания началась в ритуальном зале ЦКБ в Москве.
Умерший 21 июня, певец все никак не может обрести покой.
Родственники темнокожего артиста твердо намерены вернуть его на Родину.
Церемония состоится 30 июня.
Выпускника «Фабрики звезд» все-таки смогут похоронить на его этнической родине — в Камеруне.
Родственники артиста не вредничают, а действуют в рамках закона.