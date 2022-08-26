Серена Уильямс

Гала-концерт "Ночь музыки в Гатчине. Рахманинов и популярная классика"

В ночь с 7 на 8 июля в Гатчинском Дворцовом парке уже в третий раз пройдет грандиозное событие: гала-концерт «Ночь музыки в Гатчине». "В прошлом году мы поняли, что формат нужно немного менять.