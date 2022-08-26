Серена Уильямс

Британские СМИ продолжают негодовать.
Жене принца все никак не удастся поладить с аудиторией.
На YouTube канале британской радиовещательной компании BBC появился трейлер грядущего мини-сериала «Турист» с ирландским актером Джейми Дорнаном в главных ролях.
В Сети появился трейлер спортивной драмы «Король Ричард». Ролик можно посмотреть на YouTube-канале студии Warner Bros.
Потоковый сервис Netflix представил первый официальный трейлер комедийного сериала «Механики» (The Crew). Главную роль исполнил звезда «Одноклассников» и «Шопо-Копа» Кевин Джеймс.
Фаворитки по рейтингу WTA (Женской теннисной ассоциации) не пробились в финал открытого чемпионата Австралии по теннису.
Любящий считать чужие деньги журнал «Forbes» подсчитал на этот раз сколько заработали за последнее десятилетие самые успешные в финансовом плане спортсмены.
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена претенденток на своеобразных приз зрительских симпатий.
Как рассказала журналисту издания Le Quotidien директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге Даниэль Маас, стоимость участия в спортивном мероприятии россиянки Мария Шараповой обходится 300 тыс. долларов.
Музей советских игровых автоматов интересным образом занялся образованием петербуржцев в области современной фортепианной музыки, организовав серию бесплатных фортепианных концертов. Программа
Бен Стиллер снова вернулся к роли музейного сторожа Ларри Дэйли под руководством Шона Леви, который выступил в качестве режиссера и продюсера фильма, собравшего лучших комических актеров. События
Галерея МАрт (ул.Марата, 35) Антон Ломаев Первая персональная выставка графики 17 октября – 13 ноября 2013 г. Открытие выставки 17 октября в 18 часов. Творчество известного
5 октября – 30 ноября 2013 года в Петербурге состоится ежегодный фестиваль «Мир звука II. Тотальная интеграция», на который традиционно съезжаются ведущие ансамбли мира, известные композиторы и
Inventive Retail Group в сотрудничестве с компанией Nike открыла в Санкт-Петербурге первый концептуальный магазин сети Nike. Это второй магазин Nike подобного формата в России. Первый был
Лучшая теннисистка Петербурга Светлана Кузнецова пропустит Открытый чемпионат США — последний турнир Большого шлема в этом году. «Снялась с US Open — одного из моих самых любимых
Спасатели спешат на помощь сборной России на лондонской Олимпиаде. Первые дни Игр нашим не удались, а занимать позиции позади Казахстана совсем уж обидно. «Спорт» понимает
В ночь с 7 на 8 июля в Гатчинском Дворцовом парке уже в третий раз пройдет грандиозное событие: гала-концерт «Ночь музыки в Гатчине». "В прошлом году мы поняли, что формат нужно немного менять.
Питерская теннисистка Светлана Кузнецова вылетела в первом круге Уимблдона. Видимо, с горя. Совсем недавно президент ФТР Шамиль Тарпищев огласил состав национальной команды на Олимпийские игры.
Четверик НАТАЛЬИ ЧЕТВЕРИКОВОЙ: семья, театр, профессия, судьба… Наталья Четверикова, заслуженная артистка России – одна из легендарных актрис театра им.В.Ф.Комиссаржевской. Ее
«Ты не уберешь ладоней со лба…» 25 марта исполняется 65 лет заслуженной артистке России Татьяне Самариной – актрисе, которая всю свою творческую жизнь посвятила одному