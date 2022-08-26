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Серена Уильямс

Спорт
Директор теннисного турнира рассказала, сколько Шарапова попросила за участие
Как рассказала журналисту издания Le Quotidien директор турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Люксембурге Даниэль Маас, стоимость участия в спортивном мероприятии россиянки Мария Шараповой обходится 300 тыс. долларов.
10 окт 2019 19:36
Шоу-бизнес
В Петербурге состоится цикл лекций-концертов фортепианной музыки
Музей советских игровых автоматов интересным образом занялся образованием петербуржцев в области современной фортепианной музыки, организовав серию бесплатных фортепианных концертов. Программа
22 ноя 2016 16:56
Шоу-бизнес
Гала-концерт "Ночь музыки в Гатчине. Рахманинов и популярная классика"
В ночь с 7 на 8 июля  в Гатчинском Дворцовом парке уже в третий раз пройдет грандиозное событие: гала-концерт  «Ночь музыки в Гатчине». "В прошлом году мы поняли, что формат нужно немного менять.
02 июл 2012 12:28
Шоу-бизнес
1 июня – юбилей заслуженной артистки России, актрисе театра им.В.Ф.Комиссаржевской - Натальи Четвериковой
Четверик НАТАЛЬИ ЧЕТВЕРИКОВОЙ: семья, театр, профессия, судьба… Наталья Четверикова, заслуженная артистка России – одна из легендарных актрис театра им.В.Ф.Комиссаржевской. Ее
04 май 2012 11:54
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