От Анненкирхе до Камчатки: прогулка по непарадному Петербургу, где нет толп туристов

Если вы уже исследовали Невский проспект, поднимались на колоннаду Исаакия и рассматривали Эрмитаж, пора взглянуть на Петербург по-новому.
Этот город полон скрытых мест, где можно уйти от туристической суеты и увидеть настоящую жизнь, необычную архитектуру и даже город с высоты без толп.
Анненкирхе
Анненкирхе — бывшая готическая лютеранская церковь на Кирочной улице, недалеко от метро «Чернышевская». Сегодня там не только богослужения, но и концерты, выставки и арт-мероприятия.
Главное, здесь сохранилась впечатляющая акустика, а внутри нет классического алтаря — вместо него сцена с современным освещением, пишет mag.russpass.ru.
По субботам проходят экскурсии, рассказывающие историю церкви: как она была кинотеатром, рок-клубом и сгорела, а потом возродилась. Перед визитом лучше проверить расписание на сайте.
Музей Академии Штиглица
На Соляном переулке, примерно в десяти минутах пешком от метро «Чернышевская», находится музей при Академии Штиглица.
Здесь собрана уникальная коллекция декоративного искусства — фарфор, мозаика, скульптуры. Особое внимание стоит уделить интерьерам: керамические полы и барельефы на стенах напоминают старинные дворцы.
Вход платный, и чтобы попасть, нужно заранее записаться на экскурсию, пишет Туристер.
Смольный собор и звонница — тихое барокко в центре города
Смольный собор — одно из самых красивых зданий Петербурга, построенное в елизаветинском барочном стиле по проекту Растрелли. Он расположен в Центральном районе и когда-то был женским монастырем.
После реставрации собор сияет бело-голубыми стенами. Здесь часто проходят экскурсии, лекции и выставки православного искусства.
Обязательно поднимитесь на звонницу — вид на Неву и город открывается отличный. Билет стоит 300 рублей, а галерея обычно не многолюдна.
Клуб-музей «Котельная Камчатка»
Небольшое, но культовое место в Петербурге — клуб-музей «Котельная Камчатка» на улице Блохина возле метро «Спортивная». Раньше здесь работал кочегаром Виктор Цой, пишет Петербург Центр.
Сейчас клуб сохранил дух ленинградского рока и андеграунда, здесь проходят музыкальные вечера, выставки и показы фильмов, посвященные тому времени.
Дацан Гунзэчойнэй — уголок тибетской культуры
Немного на север от центра, рядом с метро «Старая Деревня», находится первый буддийский храм в Европе — дацан Гунзэчойнэй.
Его архитектура с резными драконами и ступенчатыми крышами выглядит очень экзотично на фоне петербургских зданий.
Туда можно прийти, чтобы познакомиться с тибетскими обрядами и даже попробовать традиционный монгольский чай с молоком и солью.