От Анненкирхе до Камчатки: прогулка по непарадному Петербургу, где нет толп туристов

Эти места помогут открыть Петербург с новой стороны, обойти шумные туристические тропы и почувствовать дух настоящего города.

Если вы уже исследовали Невский проспект, поднимались на колоннаду Исаакия и рассматривали Эрмитаж, пора взглянуть на Петербург по-новому.

Этот город полон скрытых мест, где можно уйти от туристической суеты и увидеть настоящую жизнь, необычную архитектуру и даже город с высоты без толп.

Анненкирхе

Анненкирхе — бывшая готическая лютеранская церковь на Кирочной улице, недалеко от метро «Чернышевская». Сегодня там не только богослужения, но и концерты, выставки и арт-мероприятия.

Главное, здесь сохранилась впечатляющая акустика, а внутри нет классического алтаря — вместо него сцена с современным освещением, пишет mag.russpass.ru.

По субботам проходят экскурсии, рассказывающие историю церкви: как она была кинотеатром, рок-клубом и сгорела, а потом возродилась. Перед визитом лучше проверить расписание на сайте.

Музей Академии Штиглица

На Соляном переулке, примерно в десяти минутах пешком от метро «Чернышевская», находится музей при Академии Штиглица.

Здесь собрана уникальная коллекция декоративного искусства — фарфор, мозаика, скульптуры. Особое внимание стоит уделить интерьерам: керамические полы и барельефы на стенах напоминают старинные дворцы.

Вход платный, и чтобы попасть, нужно заранее записаться на экскурсию, пишет Туристер.

Смольный собор и звонница — тихое барокко в центре города

Смольный собор — одно из самых красивых зданий Петербурга, построенное в елизаветинском барочном стиле по проекту Растрелли. Он расположен в Центральном районе и когда-то был женским монастырем.

После реставрации собор сияет бело-голубыми стенами. Здесь часто проходят экскурсии, лекции и выставки православного искусства.

Обязательно поднимитесь на звонницу — вид на Неву и город открывается отличный. Билет стоит 300 рублей, а галерея обычно не многолюдна.

Клуб-музей «Котельная Камчатка»

Небольшое, но культовое место в Петербурге — клуб-музей «Котельная Камчатка» на улице Блохина возле метро «Спортивная». Раньше здесь работал кочегаром Виктор Цой, пишет Петербург Центр.

Сейчас клуб сохранил дух ленинградского рока и андеграунда, здесь проходят музыкальные вечера, выставки и показы фильмов, посвященные тому времени.

Дацан Гунзэчойнэй — уголок тибетской культуры

Немного на север от центра, рядом с метро «Старая Деревня», находится первый буддийский храм в Европе — дацан Гунзэчойнэй.

Его архитектура с резными драконами и ступенчатыми крышами выглядит очень экзотично на фоне петербургских зданий.

Туда можно прийти, чтобы познакомиться с тибетскими обрядами и даже попробовать традиционный монгольский чай с молоком и солью.