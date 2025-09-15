Грибы вместе с осенью: как не навредить себе во время сбора и приготовления

Соблюдая простые правила, вы сможете наслаждаться дарами осени и не подвергать здоровье опасности.

Осень — время сбора грибов. Этот лесной дар не только вкусный, но и питательный. Однако важно помнить, что грибы могут быть опасны, если собирать и готовить их неправильно.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напоминают, как обезопасить себя и близких.

Где и как искать грибы

Лучше собирать грибы в лесу, вдали от дорог и промышленных предприятий. Там они оказались в чистой среде и меньше впитывали вредных веществ.

Чтобы не повредить грибницу и не подцепить грязь, специалисты советуют резать грибы ножом, а не вырывать их.

На что обратить внимание при выборе

Перед тем, как положить грибы в корзину, внимательно осмотрите их. Мягкие, скользкие экземпляры или с неприятным запахом лучше не брать.

Такие грибы могут быть испорченными или ядовитыми.

Как правильно готовить грибы к еде

После сбора грибы необходимо тщательно промыть в проточной воде. Затем их подсушивают и варят. Важно слить первую воду после закипания — в ней часто присутствуют вредные вещества и токсины.

Кто должен быть особенно осторожен

Детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто страдает от заболеваний желудка и кишечника, необходимо быть особенно осторожными с грибами. Для них риск отравления выше.

Что делать при подозрении на отравление

Если после употребления грибов появилось тошнота, слабость, боли в животе или другие неприятные симптомы, необходимо сразу же обратиться к врачу.

Грибы содержат много витаминов и полезных веществ, но никогда не стоит забывать о безопасности. Собирать лучше только те виды, в которых вы уверены.