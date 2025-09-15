Грибы вместе с осенью: как не навредить себе во время сбора и приготовления

Осень — время сбора грибов. Этот лесной дар не только вкусный, но и питательный. Однако важно помнить, что грибы могут быть опасны, если собирать и готовить их неправильно.
Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напоминают, как обезопасить себя и близких.
Где и как искать грибы
Лучше собирать грибы в лесу, вдали от дорог и промышленных предприятий. Там они оказались в чистой среде и меньше впитывали вредных веществ.
Чтобы не повредить грибницу и не подцепить грязь, специалисты советуют резать грибы ножом, а не вырывать их.
На что обратить внимание при выборе
Перед тем, как положить грибы в корзину, внимательно осмотрите их. Мягкие, скользкие экземпляры или с неприятным запахом лучше не брать.
Такие грибы могут быть испорченными или ядовитыми.
Как правильно готовить грибы к еде
После сбора грибы необходимо тщательно промыть в проточной воде. Затем их подсушивают и варят. Важно слить первую воду после закипания — в ней часто присутствуют вредные вещества и токсины.
Кто должен быть особенно осторожен
Детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, а также тем, кто страдает от заболеваний желудка и кишечника, необходимо быть особенно осторожными с грибами. Для них риск отравления выше.
Что делать при подозрении на отравление
Если после употребления грибов появилось тошнота, слабость, боли в животе или другие неприятные симптомы, необходимо сразу же обратиться к врачу.
Грибы содержат много витаминов и полезных веществ, но никогда не стоит забывать о безопасности. Собирать лучше только те виды, в которых вы уверены.
Не берите незнакомые грибы и не экспериментируйте с сомнительными находками. В первых предложениях лучше соревноваться с такими грибами.