Эстрадный певец обратился к поклонникам в личном блоге и поблагодарил их за поддержку.
Стартовавший в Москве марафон «Новое Знание» вызвал небывалый интерес у зрителей: в первый день онлайн-трансляции его посмотрели более пяти миллионов человек. Такие данные сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.
Сразу у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт», который проходит под Судаком, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко не прививался против коронавирусной инфекции, так как у него выработались антитела после перенесенного COVID-19.
3 июня деловое издание «Ведомости» организует антикризисный онлайн-эфир «Телекоммуникации: Now. Next. Beyond. Самоизоляция на высоких скоростях».
Новая номинация конкурса управленцев «Лидеры России» будет выявлять людей с наиболее яркими политическими талантами.
Завершен этап предварительного, дистанционного отбора участников конкурса "Лидеры России". Из более чем 200 тысяч претендентов отобрано свыше 3 тысяч для продолжения состязаний, уже в очном формате. Суперфинал - в марте.
12-13 декабря 2019 года в Москве, на площадке Центра Международной Торговли в 13-й раз пройдет Неделя Российского Интернета (RIW) 2019 - крупнейшее событие российского интернет-бизнеса.
В петербургском центре дизайна «ARTPLAY» начал работу международный форум «Завтрак шефа». В течение трех дней здесь будут проходить мастер-классы для поваров со всей
20–22 июня 2013 cостоится Петербургский международный экономический форум. Петербургский международный экономический форум – это уникальная площадка, на которой мировые лидеры
Петербургский международный экономический форум вновь станет событием, которое позволит участникам получить актуальную информацию из первых рук и принять участие в дискуссиях по вопросам глобальной
\ \ Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил о готовности правительства города поддерживать Балтийский завод в вопросе размещения заказа на дизель-электрические ледоколы. Об этом глава
\ \ Первый в России завод по утилизации ртутьсодержащих ламп будет запущен в 2013г. недалеко от Санкт-Петербурга. Об этом на заседании комиссии по модернизации сообщил генеральный директор ГК
В издательстве "Эксмо" вышел новый роман Андрея Тургенева "Чтобы Бог тебя разорвал изнутри на куски!". Новый роман – это завораживающий арт-объект, в котором причудливо
В воскресенье в Сосновом Бору завершилась экологическая акция Чистая природа , проходившая с 28 мая. В ходе мероприятия сотрудники ЛАЭС и добровольцы очистили сам город и побережье Финского залива в районе Копорской губы.
Экологический субботник, приуроченный ко Дню защиты водоемов, прошел в акватории Копорской губы и прибрежной полосе Финского залива напротив ЛАЭС.
В рамках корпоративных мероприятий концерна Росэнергоатом 8 июня 2008 года в городе Сосновый Бор Ленинградская атомная станция проведёт экологический субботник с участием главы Государственной корпорации Росатом Сергея Кириенко.
18-20 апреля в спортивно-концертном комплексе Петербургский пройдет вторая по счету олимпиада боевых искусств Восток-Запад , которая соберет более семи тысяч участников из 32 стран мира.
Спартак (Москва) Для «Спартака» сезон уже давно начался, причем крайне неудачно. Как и год назад красно-белые вылетели на стадии 1/16 Кубка УЕФА. Команду со скандалом покинули очередные игроки, а
Атомный первенец Сооружение ЛАЭС-1, первенца «большой советской ядерной энергетики», со временем привело к тому, что Россия стала обладательницей девяти мощных электростанций на ядерном топливе.