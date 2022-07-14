Все новости / Сергей Кириенко

Сергей Кириенко

Политика
Первая трансляция марафона «Новое знание» набрала более 5 млн просмотров
Стартовавший в Москве марафон «Новое Знание» вызвал небывалый интерес у зрителей: в первый день онлайн-трансляции его посмотрели более пяти миллионов человек. Такие данные сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.  
20 май 2021 21:53
Общество
У нескольких участников форума «Таврида» выявлен коронавирус
Сразу у нескольких участников фестиваля «Таврида-Арт», который проходит под Судаком, выявили коронавирусную инфекцию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.  
03 сен 2020 16:52
Шоу-бизнес
Конкурс «Лидеры России» — в полуфинале более трех тысяч человек
Завершен этап предварительного, дистанционного отбора участников конкурса "Лидеры России". Из более чем 200 тысяч претендентов отобрано свыше 3 тысяч для продолжения состязаний, уже в очном формате. Суперфинал - в марте. 
25 дек 2019 10:41
Экономика
Петербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум вновь станет событием, которое позволит участникам получить актуальную информацию из первых рук и принять участие в дискуссиях по вопросам глобальной
19 июн 2012 10:42
Город
Завод по утилизации ртутных ламп обещает "Росатом" Северной столице
\ \ Первый в России завод по утилизации ртутьсодержащих ламп будет запущен в 2013г. недалеко от Санкт-Петербурга. Об этом на заседании комиссии по модернизации сообщил генеральный директор ГК
27 июн 2011 15:16
Город
Кириенко остался доволен дном залива рядом ЛАЭС (новые фото)
В воскресенье в Сосновом Бору завершилась экологическая акция Чистая природа , проходившая с 28 мая. В ходе мероприятия сотрудники ЛАЭС и добровольцы очистили сам город и побережье Финского залива в районе Копорской губы.
09 июн 2008 20:42
Город
Глава "Росатома" своими руками будет чистить водоемы в Сосновом Бору
В рамках корпоративных мероприятий концерна Росэнергоатом 8 июня 2008 года в городе Сосновый Бор Ленинградская атомная станция проведёт экологический субботник с участием главы Государственной корпорации Росатом Сергея Кириенко.
05 май 2008 19:12
Город
Генеральный директор Олимпиады боевых искусств: Уверен, зрителям скучать не придется
18-20 апреля в спортивно-концертном комплексе Петербургский пройдет вторая по счету олимпиада боевых искусств Восток-Запад , которая соберет более семи тысяч участников из 32 стран мира.
17 апр 2008 15:27
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