Сергей Кириенко

Конкурс «Лидеры России» — в полуфинале более трех тысяч человек

Завершен этап предварительного, дистанционного отбора участников конкурса "Лидеры России". Из более чем 200 тысяч претендентов отобрано свыше 3 тысяч для продолжения состязаний, уже в очном формате. Суперфинал - в марте.