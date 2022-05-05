Сергей Полунин

"Дни Сине Фантом В Петербурге"

Клуб Сине Фантом & АРТ-Центр "Берег" 24, 25, 26 ноября в киноцентре Родина Впервые в Петербурге пройдет ретроспектива параллельного кино «Дни Сине Фантом В Петербурге: Параллельное Кино СССР И Независимое Российское Кино» WWW.CINEFANTOM.RU Кинопоказы, Знаменитые Обсуждения, Симпозиум, Открытая Пресс-Конференция Легендарные Ленты "Параллельной" Кинематографии И Авангардного Киноисскуства. Все самое интересное и необычное за 20 лет кинематографических экспериментов: подпольное видео 80-х годов, фильмы советского андеграунда, шедевры российского киноавангарда и видеоарта - в уникальной ретроспективе киноклуба Сине Фантом. Параллельное кино, открытое и объединенное клубом Сине Фантом, включает в себя московский концептуализм братьев Алейниковых, некрореализм петербуржца Евгения Юфита, стиль Нового Дикого кино Евгения "ДеБила" Кондратьева и "медленное видео", феномен которого открыл режиссер Борис Юхананов. Эти, и некоторые другие, авторы - "первая волна" параллельного кино, ныне - признанные классики кинематографии.