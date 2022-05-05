Все новости / Сергей Полунин

Сергей Полунин

Шоу-бизнес
Фестиваль "Театральное пространство Андрея Могучего"
С 1 по 10 декабря в Петербурге пройдет фестиваль «Театральное пространство Андрея Могучего». Зрителям будут представлены 8 лучших спектаклей, поставленных в последние годы: «Изотов», «Pro Турандот», 
03 ноя 2009 13:30
Шоу-бизнес
Впервые в Петербурге - Дни клуба Сине фантом.
Клуб Сине Фантом & АРТ-Центр "Берег " 24, 25, 26 ноября в киноцентре Родина Впервые в Петербурге пройдет ретроспектива параллельного кино "Дни Сине Фантом В Петербурге: параллельное кино СССР и "независимое российское кино" кинопоказы, знаменитые обсуждения, симпозиум, открытая пресс-конференция легендарные ленты "параллельной" кинематографии и авангардного киноискусства.
21 ноя 2006 15:34
Шоу-бизнес
"Дни Сине Фантом В Петербурге"
Клуб Сине Фантом & АРТ-Центр "Берег" 24, 25, 26 ноября в киноцентре Родина Впервые в Петербурге пройдет ретроспектива параллельного кино «Дни Сине Фантом В Петербурге: Параллельное Кино СССР И Независимое Российское Кино» WWW.CINEFANTOM.RU Кинопоказы, Знаменитые Обсуждения, Симпозиум, Открытая Пресс-Конференция Легендарные Ленты "Параллельной" Кинематографии И Авангардного Киноисскуства. Все самое интересное и необычное за 20 лет кинематографических экспериментов: подпольное видео 80-х годов, фильмы советского андеграунда, шедевры российского киноавангарда и видеоарта - в уникальной ретроспективе киноклуба Сине Фантом. Параллельное кино, открытое и объединенное клубом Сине Фантом, включает в себя московский концептуализм братьев Алейниковых, некрореализм петербуржца Евгения Юфита, стиль Нового Дикого кино Евгения "ДеБила" Кондратьева и "медленное видео", феномен которого открыл режиссер Борис Юхананов. Эти, и некоторые другие, авторы - "первая волна" параллельного кино, ныне - признанные классики кинематографии.
03 ноя 2006 17:34
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