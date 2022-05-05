Сергей Полунин

Эксперт призвала родителей внимательно отнестись к выбору имени для малышей.
Фигуристка Елена Ильиных подарила возлюбленному второго малыша.
Танцор заявил, что он сразу разглядел в Елене свою судьбу
Портрет президента для танцора — энергетический талисман.
Новорождённый якобы сам выбрал понравившееся ему слово.
1, 3, 4, 5, 12, 16 апреля Ежегодный городской праздник юмора «Смешной фестиваль» возник в 2001 году по инициативе клон-мим-театра «МимИГРАнты», проходит
Мечта всемирно известного клоуна Славы Полунина создать новый цирк, синтезировав его с другими видами искусства, воплощается в Петербурге. На Международном культурном форуме артистам манежа
22 ноября в КЗ "У Финляндского" состоится большой концерт Ольги Арефьевой и группы "Ковчег" - презентация нового альбома "Театр". Альбом «Театр» –
Смотр-конкурс воспитанников балетных школ «Гран-при Михайловского театра» состоится 9-10 ноября. Балетный смотр отметит свой первый юбилей - он пройдет уже в пятый раз. У истоков
Вечерняя и ночная программа: с 18.00 до 06.00 Lazarev gallery 6 линия В.О., 5-5 (812) 328 22 22, (812) 323 67 48 Что символизирует «Черный квадрат»? В чем тайна модернистского
Главные праздничные мероприятия, посвященные дню основания города, пройдут в Санкт-Петербурге с 27 по 29 мая 2011 года. В эти дни все желающие получат уникальную возможность насладиться выступлениями
При поддержке Министерства культуры РФ, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга X Международный фестиваль балета «DANCE OPEN» 31 марта-4 апреля 2011 2.04.
С 1 по 10 декабря в Петербурге пройдет фестиваль «Театральное пространство Андрея Могучего». Зрителям будут представлены 8 лучших спектаклей, поставленных в последние годы: «Изотов», «Pro Турандот»,
Журнал Собака.ру решил узнать, кто народу вcех милее, и вручить тому человеку премию. В разделе Театроперабалет самым популярным...
Сегодня стали известны подробности предстоящего карнавала, который впервые в истории города продлится не один день, а два.
Актер победил знаменитых соперников Андрея Аршавина и Сергей Шнурова. Сегодня ночью было остановлено голосование за короля Петербургского карнавала.
День рождения Петербурга в этом году был сопряжен с целым рядом важных событий. В субботу, 26 мая, наш город посетили министр транспорта Игорь Левитин.
19 апреля 2007 года в 15.00 в зале «Пушкин» Гранд Отеля «Европа» состоится Гранд пресс-конференция, посвященная VII Санкт-Петербургскому Карнавалу.
Клуб Сине Фантом & АРТ-Центр "Берег " 24, 25, 26 ноября в киноцентре Родина Впервые в Петербурге пройдет ретроспектива параллельного кино "Дни Сине Фантом В Петербурге: параллельное кино СССР и "независимое российское кино" кинопоказы, знаменитые обсуждения, симпозиум, открытая пресс-конференция легендарные ленты "параллельной" кинематографии и авангардного киноискусства.
Клуб Сине Фантом & АРТ-Центр "Берег" 24, 25, 26 ноября в киноцентре Родина Впервые в Петербурге пройдет ретроспектива параллельного кино «Дни Сине Фантом В Петербурге: Параллельное Кино СССР И Независимое Российское Кино» WWW.CINEFANTOM.RU Кинопоказы, Знаменитые Обсуждения, Симпозиум, Открытая Пресс-Конференция Легендарные Ленты "Параллельной" Кинематографии И Авангардного Киноисскуства. Все самое интересное и необычное за 20 лет кинематографических экспериментов: подпольное видео 80-х годов, фильмы советского андеграунда, шедевры российского киноавангарда и видеоарта - в уникальной ретроспективе киноклуба Сине Фантом. Параллельное кино, открытое и объединенное клубом Сине Фантом, включает в себя московский концептуализм братьев Алейниковых, некрореализм петербуржца Евгения Юфита, стиль Нового Дикого кино Евгения "ДеБила" Кондратьева и "медленное видео", феномен которого открыл режиссер Борис Юхананов. Эти, и некоторые другие, авторы - "первая волна" параллельного кино, ныне - признанные классики кинематографии.