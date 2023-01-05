Артистка решилась на серьезные изменения.
Жалеет о случившемся до сих пор.
Наследница певицы в свое время пугала публику непредсказуемыми поступками.
Художница Татьяна Плаксина выбрала откровенный наряд для выхода в свет.
На то, чтобы примириться, двум женщинам понадобилась помощь.
Попав под крыло матери, взрослая дочь певицы взялась за ум.
Певица-шансонье долгое время не могла простить уехавшую в США дочь.
Художница Татьяна Плаксина так и не устроила свою личную жизнь.
Сборы в путешествие случайно превратились в модный показ.
Если знать предысторию, то история с собакой приобретает иной оттенок.
Артистка ушла от мужа Александра Плаксина после 30 лет брака.
Модный дизайнер считает, что вторая сторона конфликта намеренно устроила скандал.
Певица уже отчаялась дождаться от дочери наследника.
Мама знает только часть тайны, остальное она увидит вместе с публикой.
Мать и дочь готовы оставить все обиды в прошлом.
Дочь певицы публично унизила телеведущую
Татьяна Плаксина похорошела после пластических операций
Отношения 67-летней певицы Любови Успенской с ее 31-летней дочерью Татьяной Плаксиной вновь дали трещину. Ситуация усугубилась настолько, что Плаксина публично попросила помощи у подписчиков, пишет «СтарХит».
На дочь Гузеевой обрушились с критикой в соцсетях.
Пользователи сети снова придрались к внешности известной певицы.