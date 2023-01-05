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Татьяна Плаксина

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Любовь Успенская снова отправила дочь на лечение в клинику
Отношения 67-летней певицы Любови Успенской с ее 31-летней дочерью Татьяной Плаксиной вновь дали трещину. Ситуация усугубилась настолько, что Плаксина публично попросила помощи у подписчиков, пишет «СтарХит». 
01 сен 2021 10:47
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