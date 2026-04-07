1 порошок с кухни от 1000 дачных "бандитов": От него взвоют слизни, тля, пильщики, гусеницы, трипсы
1 порошок с кухни от 1000 дачных "бандитов": От него взвоют слизни, тля, пильщики, гусеницы, трипсы

Опубликовано: 7 апреля 2026 16:03
 Проверено редакцией
1 порошок с кухни от 1000 дачных "бандитов": От него взвоют слизни, тля, пильщики, гусеницы, трипсы
1 порошок с кухни от 1000 дачных "бандитов": От него взвоют слизни, тля, пильщики, гусеницы, трипсы
Совет по избавлению от насекомых.

Многие дачники в борьте против вредителей на даче предпочитают использовать натуральные средства. Не каждый имеет желание обрабатывать свои растения ядовитыми химическими составами.

На канале "уДачи на даче, а как же иначе" рассказывают, какой порошок поможет избавиться от 1000 дачных "бандитов", насекомые взвоют и сбегут с вашего участка вприпрыжку. Речь идёт о горчичном порошке, который не нравится многим насекомым и другим дачным вредителям.

Первый вариант использования средства - в сухом виде. Поможет сухая горчица от слизней и улиток. Просто рассыпаем её на грядках, и моллюски будут обходить их стороной. Дело в том, что горчица достаточно едкая, что не нравится вредителям, кроме того, она создаёт барьер, преодолеть который слизни и улитки не в силах.

2 вариант применения горчичного порошка - в жидком виде. Рассказываем, как приготовить средство.

  1. 100 граммом горчичного порошка необходимо развести на 10-литровое ведро чистой воды, оставить на 2 дня, чтобы средство настоялось.
  2. Теперь настой нужно процедить и разбавить чистой водой вдвое.
  3. На каждое ведро получившегося средства добавить 40 граммов жидкого мыла, перемешать. Это нужно для лучшего прилипания средства к листьям растений.

Теперь средство готово, им можно обрабатывать почти все посадки в саду и огороде. Настой горчицы поможет вам избавиться от гусениц, капустной тли, пильщиков, огнёвок, трипсов, клопов, плодожорки и другой "дичи", котора атакует ваши рстения в дачный сезон.

Средство эффективно, его можно использовать по необходимости несколько раз за сезон. При этом оно абсолютно безвредно для растений в отличие от вредных химических препаратов, при помощи которых многие дачники борются с вредителями.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно помочь чесноку нарастить крупные головки и сочную зелень в сезон.

Марина Котова
