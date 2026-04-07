Для Саудовской Аравии - привычно, для русских - странно: важно узнать перед вступлением безвиза

Что нужно знать российским туристам о Саудовской Аравии

С 11 мая 2026 года между Россией и Саудовской Аравией вступает в силу соглашение о безвизовом режиме. Граждане РФ смогут находиться в королевстве до 90 дней в течение года без оформления визы. Такая новость (хоть изменения и не успеют затронуть майские праздники) не может не радовать заядлых путешественников.

Однако туристам стоит заранее узнать, к чему быть готовыми: в стране действуют строгие правила поведения, связанные с религиозными нормами. Алкоголь запрещен полностью, на публике лучше избегать проявлений близости, а одежда должна закрывать плечи и колени. Об особенностях, которые привычны для Саудовской Аравии, но могут удивить российского туриста, рассказал автора канала «Беспорядочные путешествия».

Отсутствие роскоши

Улицы, тротуары и дома в городах Саудовской Аравии выглядят скромно — сравнений с Дубаем они не выдерживают. Объяснений несколько: население королевства кратно больше, чем у соседей по Персидскому заливу, поэтому нефтегазовые доходы на каждого жителя ниже. Кроме того, около трети населения — трудовые мигранты, чьи условия жизни заметно хуже, чем у коренных саудовцев. Сами же горожане часто живут в частных домах за высокими заборами, а к улице относятся потребительски — отсюда и мусор, который убирают мигранты.

Семейные секции в ресторанах

Во многих кафе и ресторанах до сих пор есть раздельные входы для семей и «одиночек» (под которыми подразумеваются неженатые мужчины). Раньше женщинам запрещалось появляться в общественных местах без сопровождения родственника-мужчины. Сегодня эта традиция уходит в прошлое — в новых заведениях раздельных входов уже нет, хотя столики по-прежнему часто отгорожены высокими перегородками.

Молитвенные ковры в ящиках на улицах

На улицах городов установлены мобильные ящички с ручкой: прокрутив её, можно размотать свернутый в рулон молитвенный коврик. Под крышками ящиков лежат несколько книг Корана.

Нет памятников людям

В Саудовской Аравии невозможно увидеть памятники реальным людям по религиозным причинам. Но потребность украшать города никуда не делась. Поэтому на центральных площадях и кольцевых развязках устанавливают бронзовые кувшины, кинжалы, сабли, абстрактные композиции.

Пустыри в центре городов

Города Саудовской Аравии застраиваются без видимого планирования — новые офисные и торговые центры строятся на расстоянии десятков километров друг от друга, а между ними остаются пустыри. Их часто стыдливо закрывают рекламными плакатами, но если подняться на смотровую площадку, видно: даже в центре Эр-Рияда огромное количество незастроенных участков. Часть из них превращается в парковки, другие — в мусорные свалки.

Пикники на обочине

Дорога из аэропорта Эр-Рияда в центр тянется через пустыню на 30 с лишним километров. Почти на всём её протяжении можно увидеть семьи саудовцев, расстеливших ковры и устроивших пикники прямо у обочины. Такая же картина — на набережной Красного моря в Джидде. Общественные пляжи здесь выглядят как пустыри у воды, где люди расстилают ковры, раскладывают еду и пьют чай из термоса.



Отдельно стоит упомянуть, что в магазинах продают только безалкогольные напитки. А также то, что в стране невероятное количество кошек на улицах — особенно в Джидде, который можно назвать самым кошачьим городом мира.

Ранее Городовой рассказал о заброшенном поселке на Камчатке.