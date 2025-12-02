Городовой / Город / 1130 кубометров: за семь дней Петербург вывез мусор и вернулся к осенней уборке
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Камень памяти»: в Кронштадте увековечили подвиг российских и белорусских морпехов Город
Визы отменили: китайские туристы хлынули в Петербург и Москву Город
Загадка фамилии Елисеевых: почему наследники петербургских купцов отказались от Невского проспекта Город
Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов Город
Минус 30% тепла: что в советских квартирах экономило бюджет и спасало от сквозняков Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

1130 кубометров: за семь дней Петербург вывез мусор и вернулся к осенней уборке

Опубликовано: 2 декабря 2025 04:00
1130 кубометров: за семь дней Петербург вывез мусор и вернулся к осенней уборке
1130 кубометров: за семь дней Петербург вывез мусор и вернулся к осенней уборке
Городовой ру

Из города вывезено 12,5 тысячи кубометров снега.

В Петербурге за последние семь дней с городских улиц вывезли 1130 кубометров мусора, 600 тонн дорожного смёта и 13,5 тысячи кубометров снега. Об этом рассказали в комитете по благоустройству.

Коммунальные службы продолжили демисезонные работы, так как к началу декабря снег полностью растаял.

В городе продолжилась чистка, особое внимание уделяли проезжей части, тротуарам, а также зонам ливневых стоков. В комитете сообщили:

— Коммунальные службы подчищали труднодоступные участки, прометали проезжую часть и тротуары, приводили в порядок лотковую зону, обеспечивали безопасное передвижение по магистралям в моменты переходов через 0 градусов.

Кроме того, специалисты следили за состоянием дождевой канализации, чтобы избежать подтоплений. Парки и скверы также получили внимание: там сгребали остатки листвы, чтобы подготовить территорию к зиме.

За неделю сотрудники обработали 240 гектаров зелёных зон и отремонтировали четыре тысячи квадратных метров газонных покрытий.

Организации, отвечающие за садово-парковое хозяйство, продолжили утеплять растения, чтобы защитить их от возможных заморозков. Было утеплено около 6000 приствольных кругов молодых деревьев и 38 тысяч кустарников. Цветники общей площадью 13 тысяч квадратных метров засыпали торфом или укрыли ветками хвойных деревьев, как отметили в комитете.

Уточняется, что ранее дворники города получили новые гусеничные машины для работы со снегом, о чём уже сообщалось в местных новостях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью