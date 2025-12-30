120 млрд на разгон между столицами: почему РЖД вложат в магистраль Москва—Петербург именно в 2026-м

В 2026 году РЖД направят 120 миллиардов рублей на создание скоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом. Соответствующее решение было принято после утверждения финансового плана компании на следующий год. Информация об этом размещена в сообщении пресс-службы РЖД.
Помимо основной суммы на магистраль, компания планирует потратить ещё 62,2 миллиарда рублей на последующее развитие своей транспортной инфраструктуры. Вместе с тем общий объём вложений в следующем году составит 713,6 миллиарда рублей.
Эти средства включают инвестиции не только в скоростную ветку между двумя столицами, но и в иные ключевые направления железнодорожной отрасли.
Таким образом, крупные вложения получат как новый скоростной маршрут, так и модернизация существующих объектов.
Все планируемые расходы предусматриваются финансовой стратегией компании на грядущий год. В пресс-службе подчеркнули, что средства распределяются по разным программам развития.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».