121 тысяча в кармане: сколько реально зарабатывают в Петербурге

В Санкт-Петербурге средняя зарплата достигла 121 тысячи рублей. Согласно данным с заседания петербургского ЗакСа, рост составил 2,8%.
Этот уровень превышает средний по России на 20 тысяч рублей. При этом наиболее распространённая зарплата горожан варьируется от 52 до 100 тысяч рублей, сообщает 78.ru.
Наибольшие зарплаты предлагают в сферах добычи полезных ископаемых, финансов и страхования, а также в области связи и информации.
Как отметил глава территориального Управления Росстата по Петербургу и Ленобласти Александр Кукушкин, возникает вопрос, насколько эти данные точно отражают реальную зарплату в Петербурге.
Статистика выглядит ясно, а на практике — не так однозначно. Ведомство планирует изменить подход и публиковать не только средние значения, но и реальные зарплаты для полной картины.