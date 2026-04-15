Городовой / Город / 121 тысяча в кармане: сколько реально зарабатывают в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

121 тысяча в кармане: сколько реально зарабатывают в Петербурге

Опубликовано: 15 апреля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Показатель в Северной столице больше чем среднероссийский на 20 тысяч.

В Санкт-Петербурге средняя зарплата достигла 121 тысячи рублей. Согласно данным с заседания петербургского ЗакСа, рост составил 2,8%.

Этот уровень превышает средний по России на 20 тысяч рублей. При этом наиболее распространённая зарплата горожан варьируется от 52 до 100 тысяч рублей, сообщает 78.ru.

Наибольшие зарплаты предлагают в сферах добычи полезных ископаемых, финансов и страхования, а также в области связи и информации.

Как отметил глава территориального Управления Росстата по Петербургу и Ленобласти Александр Кукушкин, возникает вопрос, насколько эти данные точно отражают реальную зарплату в Петербурге.

Статистика выглядит ясно, а на практике — не так однозначно. Ведомство планирует изменить подход и публиковать не только средние значения, но и реальные зарплаты для полной картины.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью