У меня в арсенале есть горячий секрет: вот как отмыть сантехнику до блеска, чтобы она сияла, а не поплыла от влаги

В современном стремлении к идеальной чистоте паровые устройства — парогенераторы и паровые швабры — часто преподносятся как абсолютное чудо техники.
Утверждается, что именно пар обеспечивает самую эффективную уборку. Однако, как и любая мощная технология, пар имеет свои ограничения.
Генеральный директор клининговой компании “Настенька”, эксперт по уборке Анастасия Савчук, раскрывает, на каких поверхностях пар действительно творит чудеса, а где может нанести непоправимый ущерб.
Температурный режим и зона риска
Ключевой фактор эффективности пара — его температура. Парогенератор способен выдавать жар в диапазоне от 100 до 140 градусов Цельсия. Именно эта высокая температура и влажность диктуют правила использования устройства.
“Соответственно, не рекомендуется использовать парогенераторы на предметах, которые боятся горячих температур и влаги”, — говорит эксперт в беседе с «Городовой».
Существует ряд материалов, которым такое интенсивное воздействие противопоказано. В первую очередь, это касается отделки, чувствительной к теплу и воде.
“То есть это лакированные поверхности, окрашенные поверхности, тонкий пластик”.
Использование пара на таких деликатных зонах может привести к их деформации или порче внешнего вида. Также следует избегать контакта с бытовой техникой, особенно там, “матка с открытыми контактами тоже крайне нежелательно”.
И, конечно, тонкие натуральные ткани, например, шелк, не выдерживают такого температурного режима:
“деликатные ткани, такие как шелк, тоже нежелательно. Могут повредиться, к примеру, за счет воздействия пара”.
Идеальные мишени для пара: влагостойкие поверхности
Несмотря на строгие ограничения, список поверхностей, где парогенератор незаменим, весьма обширен. Пар прекрасно справляется с сильными загрязнениями на материалах, устойчивых к влаге и теплу.
“Остальное, то есть это кафельная плитка, линолеум, окна, зеркала”.
Для таких зон пар становится идеальным инструментом дезинфекции и очистки.
“Такие влагостойкие поверхности очень хорошо подвергаются воздействию пара, поэтому можно убирать все с помощью пара”.
Сантехника, радиаторы и полы: где пар работает безупречно
Эксперт подтверждает, что бояться парогенератора не стоит, если применять его по назначению.
“Сантехника также очень хорошо моется парогенератором”.
Грязь и налет в ванной комнате и на кухне — идеальные цели для горячего пара. “Все кухонные поверхности, радиаторы, трубы, батареи” также отлично поддаются обработке.
При мытье полов следует быть более внимательным, хотя в целом результат очень хороший.
“Парогенератором с насадкой также можно мыть полы, ламинат”.
Однако, даже здесь есть предостережение:
“Старый уже с плохими пазами ламинат, его нежелательно, потому что при попадании влаги может вздуться”.
В итоге, для большинства обычных бытовых загрязнений в доме пар оказывается высокоэффективным средством.
“А остальные все поверхности дома обычные, которые… мы моем достаточно часто и которые имеют сильные загрязнения они очень хорошо моются с помощью парогенератора”.
Главное условие успеха — знать врага (загрязнение) и друга (поверхность) в лицо.
