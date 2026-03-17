15 лет - только начало: какие собаки являются долгожителями - всего 4 породы
15 лет - только начало: какие собаки являются долгожителями - всего 4 породы

Опубликовано: 17 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Какие породы собак можно считать долгожителями

Не каждую породу собак можно отнести к долгожителям, поэтому к выбору питомца необходимо подходить со всей серьезностью. Сайт «Догси» рассказал, какие животные точно покажут высокую продолжительность жизни.

Чихуахуа – 15–20 лет

Среди всех пород считается рекордсменом по продолжительности жизни. Эти собаки отличаются хорошим здоровьем, отличным иммунитетом. Если за ними правильно ухаживать, то питомцы без проблем проживут 20 лет. Важно избегать переохлаждений, сквозняков, следить за состоянием ротовой полости и глаз. Достаточно профилактики.

Джек-рассел-терьер – до 20 лет

Они отличаются высокой физической активностью, хорошей генетикой. Питомцы способны прожить долго, если регулярно с ними гулять, следить за суставами и уделять время интеллектуальным играм.

Такса – 12–18 лет

«При контроле веса и профилактике проблем с позвоночником они могут радовать хозяев до 18 лет. Активные прогулки и сбалансированное питание — залог их здоровья», - сообщает источник.

Ши-тцу – более 15 лет

Порода отличается хорошим здоровьем, спокойным нравом. Если уделять время профилактике глазных болезней и уходу за шерстью, то животное проживет более 15 лет.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие породы кошек любят воду.

Полина Аксенова
