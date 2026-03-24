3 горы: "Двойная", "Сердце" и "Крепость": Где в РФ их можно увидеть и как добраться
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

3 горы: "Двойная", "Сердце" и "Крепость": Где в РФ их можно увидеть и как добраться

Опубликовано: 24 марта 2026 03:06
 Проверено редакцией
Городовой ру
Информация о горах в Башкирии.

Россия - огромная страна. Даже если путешествовать постоянно, может жизни не хватить, чтобы увидеть все её красоты. На канале "Беспорядочные путешествия" рассказывают о красивых местах планеты.

Не знаете, где можно увидеть 3 горы, которые имеют название "Двойная", "Сердце" и "Крепость"? Стоит отправиться в Башкирию. Горы иначе называют шиханами, увидеть их можно на окраине города Стерлитамак, что расположен в 120 километрах от Уфы.

Местные рассказывают, что шиханы образованы тысячи лет назад, наделяют их мистическими свойствами. Стоит обязательно посмотреть на эту красоту, если будете в Башкирии. Несмотря на то, что высота гор невелика, до 280 метров, они выделяются на сравнительно плоском башкирском ландшафте. Горы смотрятся настоящими великанами, туристы любят делать с ними красивые селфи.

На башкирском названия гор звучат как "Куштау" (Двойная гора), "Юрактау" (Сердце-гора) и "Торатау" (Крепость-гора), на них можно забраться самостоятельно, чтобы оценить красоту природы с высоты и сделать шикарные фото.

Примечательно, что раньше гор было 4, был ещё шихан "Шихтау" (Царь-гора), но, к сожалению, он был отдан под разработку известняка, сейчас он изрыт практически до основания. История башкирских шиханов могла на этом закончиться, разработку планировали продолжать. Но на защиту природной красоты встали местные жители, им удалось остановить произвол и оставить шиханы стоять на своём месте.

Эти горы, образованные самой природой, уже многие сотни лет хранят своё великолепие, сейчас страшно подумать, что их могло бы не быть. Людям стоит хранить такое великолепие для потомков!

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью