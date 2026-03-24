Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Весной от крыс и мышей - обязательно: этот запах грызуны не переносят - весь сезон на дачу носа не кажут

Опубликовано: 24 марта 2026 02:18
 Проверено редакцией
Legion-Media
Запах какого растения отпугивает мышей и крыс, рассказали британские садоводы

Весной, после схода снега, на дачных участках открывают сезон не только сами огородники, но и грызуны. Мыши и крысы ранней весной очень активны: они голодны после зимы и ищут уютные местечки для гнездования. Дачные дома и сады становятся для них идеальным убежищем. Избавиться от вредителей, если они уже поселились, бывает сложно и дорого. Предпочтительнее — не допустить их появления, пишет источник.

Устраните укрытия

Грызуны ищут укромные места, поэтому важно лишить их возможности спрятаться. Крысы часто гнездятся в густой растительности, под настилом, в сараях или компостных кучах. Если тщательно обрезать растения и заделывать щели под террасой, то сад станет менее привлекательным для вредителей. Опытные дачники рекомендуют:

  • Подстригать живые изгороди и кустарники, не давать траве разрастаться.
  • Не оставлять строительные материалы кучами на участке — храните всё в сараях или герметичных контейнерах.
  • Плотно закрывать компостный ящик от грызунов.

Оставить грызунов без источника пищи — самое важное. Чтобы не превратить участок в столовую для мышей и крыс, эксперты советуют:

  • Держать мусорные баки плотно закрытыми.
  • Убирать опавшие фрукты из сада.
  • Хранить корм для домашних животных в помещении.

Запахи, которые отпугивают грызунов

Если вы привели участок в порядок, но всё ещё опасаетесь появления грызунов, британские садоводы рекомендуют воспользоваться ароматным оружием против вредителей.

  • Масло перечной мяты. Грызуны полагаются на обоняние, и сильный запах мяты может отпугнуть их. Смочите ватные диски маслом и разложите у входов, в сарае, возле мусорных баков. Или смешайте несколько капель с водой и распылите в нужных местах.
  • Растения с сильным ароматом. Посадите вокруг участка, построек и компостных куч мяту, розмарин, шалфей, лаванду. Они не только украсят участок, но и создадут естественный барьер, который грызуны будут обходить стороной.

Кроме того, очень важно заделать все щели в постройках, где хвостатые соседи могут обустроиться.

Ранее Городовой рассказал, какая подкормка нужна рассаде после пикировки.

Автор:
Алина Владимирова
