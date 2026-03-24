Весной от крыс и мышей - обязательно: этот запах грызуны не переносят - весь сезон на дачу носа не кажут

Весной, после схода снега, на дачных участках открывают сезон не только сами огородники, но и грызуны. Мыши и крысы ранней весной очень активны: они голодны после зимы и ищут уютные местечки для гнездования. Дачные дома и сады становятся для них идеальным убежищем. Избавиться от вредителей, если они уже поселились, бывает сложно и дорого. Предпочтительнее — не допустить их появления, пишет источник.
Устраните укрытия
Грызуны ищут укромные места, поэтому важно лишить их возможности спрятаться. Крысы часто гнездятся в густой растительности, под настилом, в сараях или компостных кучах. Если тщательно обрезать растения и заделывать щели под террасой, то сад станет менее привлекательным для вредителей. Опытные дачники рекомендуют:
- Подстригать живые изгороди и кустарники, не давать траве разрастаться.
- Не оставлять строительные материалы кучами на участке — храните всё в сараях или герметичных контейнерах.
- Плотно закрывать компостный ящик от грызунов.
Оставить грызунов без источника пищи — самое важное. Чтобы не превратить участок в столовую для мышей и крыс, эксперты советуют:
- Держать мусорные баки плотно закрытыми.
- Убирать опавшие фрукты из сада.
- Хранить корм для домашних животных в помещении.
Запахи, которые отпугивают грызунов
Если вы привели участок в порядок, но всё ещё опасаетесь появления грызунов, британские садоводы рекомендуют воспользоваться ароматным оружием против вредителей.
- Масло перечной мяты. Грызуны полагаются на обоняние, и сильный запах мяты может отпугнуть их. Смочите ватные диски маслом и разложите у входов, в сарае, возле мусорных баков. Или смешайте несколько капель с водой и распылите в нужных местах.
- Растения с сильным ароматом. Посадите вокруг участка, построек и компостных куч мяту, розмарин, шалфей, лаванду. Они не только украсят участок, но и создадут естественный барьер, который грызуны будут обходить стороной.
Кроме того, очень важно заделать все щели в постройках, где хвостатые соседи могут обустроиться.
