Допустила 3 ошибки с редисом: Он вырос кривым, пустым и "мохнатым" - жесткие "нельзя" для дачника
Допустила 3 ошибки с редисом: Он вырос кривым, пустым и "мохнатым" - жесткие "нельзя" для дачника

Опубликовано: 22 марта 2026 04:28
 Проверено редакцией
Советы для дачников по выращиванию редиса.

Редис - популярный овощ. Его выращивают в ящиках на балконе, в теплице, в открытом грунте. Один из его плюсов - быстрое созревание и ранний урожай.

Но не всем дачникам удаётся собрать сочные вкусные плоды, на канале "Моя дача. Сад и огород" рассказывают, какие ошибки в выращивании редиса не дают получить хороший урожай, плоды могут вырасти кривыми, пустями и "мохнатыми".

Умные дачники знают причины, по которым редис моет вырастить никудышные плоды, молодым же огородникам без опыта этой информации очень не хватает. Основных ошибок - 3, рассмотрим их подробнее.

  1. Не стоит удобрять редис свежим навозом. Каким-то культурам он подходит, помогает нарастить богатый рожай, но не редису. От обилия навоза овощ наращивает слишком плотные, "дубовые" плоды, которые к тому же могут стать "мохнатыми" у корней. Гораздо лучше для питания редиса высадить его на грядки, где в прошлом сезоне росли огурцы, капуста, картошка. Эти овощи требуют много органики, она остаётся в почве и на следующий сезон, редису этого вполне достаточно.
  2. Выращивать редис лучше в самом начале сезона, когда дни ещё не очень длинные. К тому же овощ обожает прохладу, идеальная дневная температура для него +22 градуса. А вот в жаре и при длинном световом дне редис вырастает жёстким, плоды - кривыми.
  3. Третья ошибка в выращивании - слишком обильные поливы, для редиса они губительны. Внесение влаги важно на начальном этапе, а вот при формировании плодов слишком частые и обильные поливы делают редис пустым и не сочным.

Соблюдайте эти важные правила, и ваш редис вырастет сочным, хрустящим, с ровненькими плодами. А вот невкусная мягкая редиска останется в прошлом.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно выбрать высокоурожайный сорт огурцов.

Автор:
Марина Котова
