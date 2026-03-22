Молоко прокисло: Выливать его не буду - И вот что получится на выходе

Молоко - продукт вкусный и полезный. Но если не выпить его вовремя, оно точно прокиснет. Некоторые хозяйки его безжалостно выливают, другие готовят на нём блины. Раскроем другой вариант использования испортившегося продукта.
О том, что можно приготовить из прокисшего молока, рассказывают на канале "Бытовые хитрости", это не кефир и не простокваша.
Итак, что же делать с молоком, если оно окончательно и бесповоротно прокисло. Пить его не будем, выливать - тем более. Приоткроем бутылку и оставим на 1-2 дня в помещении. За это время молоко окончательно свернётся хлопьями.
Встряхиваем бутыль, чтобы хлопья распределились равномерно, а затем плотно закрываем её крышкой. Теперь убираем бутылку со скисшим молоком в морозильную камеру.
Оставляем продукт в заморозке минимум на ночь, кислое молоко должно превратиться в лёд. Разрезаем бутыль ножом и вытаскиваем молочную "ледышку". Подготовим чистое сито, сверху выстелим его марлей, а под них подставим глубокую миску.
Оставляем молочный лёд размораживаться, на это может потребоваться целый день, процесс это не быстрый. По ходу разморозки необходимо сливать отделившуюся сыворотку, чтобы дно сита её не касалось.
Когда лёд полностью разморозится, на сите вы обнаружите мягкий творожный продукт, похожий на кремовый сливочный сыр. В него можно добавить немного соли, нарезанной зелени, чеснока. Получится идеальная намазка для бутербродов, вкусно есть её со свежим хлебом.
