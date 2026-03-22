Раскидала по грядкам "отходы" с кухни – и урожай вырос в 2 раза: пища для червей и мульча в одном флаконе
Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Раскидала по грядкам "отходы" с кухни – и урожай вырос в 2 раза: пища для червей и мульча в одном флаконе

Опубликовано: 22 марта 2026 04:10
 Проверено редакцией
Как приманить дождевых червей на участок 

Каждый дачник знает, что дождевые черви приносят огороду большую пользу. Однако этим "помощникам" нужна пища, которую они находят среди растительных остатков.

Если создать для червей хорошие условия, они начнут быстро размножаться. В результате земля станет плодородной, а урожай - богатым.

Как черви помогают почве

Они прокладывают ходы в почве, через которые в грунт поступают воздух и вода. Поедая растительные остатки, черви превращают их в основное питание для растений - перегной. Следовательно, чем больше червей на грядке, тем легче и плодороднее становится грунт.

Как заселить червей в огород

Для этого можно использовать обычные чайные пакетики. Черви охотно поедают разлагающуюся органику, а спитой чай - их любимое лакомство. Если на участке постоянно есть еда для червей, они обязательно поселятся там и останутся жить.

Просто закопайте спитые чайные пакетики в почву между растениями. Спустя некоторое время черви почувствуют запах пищи и соберутся в этом месте.

Кроме того, чай можно использовать для мульчирования грядок. Толстый слой чайной заварки мешает расти сорнякам и надолго сохраняет влагу в земле. Со временем такая мульча перегнивает и становится дополнительным удобрением, сообщает "Садоеж".

Отзывы дачников

Татьяна из Подмосковья рассказала, что раньше ее грядки были как камень - ни пройти лопатой, ни полить нормально. Она прочитала, что червей можно привлечь чайной заваркой, и решила попробовать.

"Теперь червей на участке стало столько, что земля превратилась в пушистый ковер, а урожай вырос в два раза", - отметила дачница.

Сергей из Воронежа подтверждает, что чайная заварка творит чудеса. Он признался, что раньше относился к дождевым червям с недоверием, пока не убедился сам. После того как мужчина начал раскладывать спитой чай на грядках и регулярно увлажнять почву, черви заселили весь огород.

"Земля стала настолько мягкой и питательной, что необходимость в постоянных подкормках отпала сама собой", - добавил Сергей.

Ранее "Городовой" рассказал, как восстановить почву перед посадками весной.

