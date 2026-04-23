3 подкормки в мае - и пионы цветут без остановки: каждый бутон размером с облако, розы просто "отдыхают"

Пионы можно смело назвать "аристократами", так как они требуют много внимания, качественного ухода и не терпят каких-либо ошибок. Растения не покажут качественную бутонизацию, если им не будет хватать питания. Именно поэтому важно заниматься подкормками культуры.
Канал "Сад, огород, лайф" советует подкармливать пионы в мае трижды, при этом понадобятся совершенно разные удобрения.
Начало мая
При появлении "красных" клювиков следует подкармливать растения азотом. Для приготовления удобрения понадобится:
- вода - 10 литров;
- аммиачная селитра - 1 столовая ложка;
- сульфат магния - 1 чайная ложка.
"Магний участвует в фотосинтезе и помогает азоту усвоиться даже при +5°C. Полейте этим раствором куст по влажной земле (примерно 5 литров на взрослый куст). Через неделю вы не узнаете свои пионы — они попрут как на дрожжах", - сообщает источник.
Середина мая
Этот этап является самым важным, так как от него зависит качество цветения, размер бутонов. Здесь понадобится калий и фосфор. Под куст пионов нужно высыпать 2 столовые ложки калимагнезии и 1 столовую ложку суперфосфата. Готовить растворы не придется, так как гранулы будут постепенно растворяться в почве после дождей или обычного полива.
Конец мая
"На данном этапе понадобится бор. Это катализатор цветения. Он предотвращает опадение завязей и делает окраску лепестков максимально яркой и насыщенной. Если у вас розовые пионы, то после бора они будут не бледно-сиреневыми, а фуксиевыми", - рассказывает канал.
Для приготовления подкормки понадобится:
- вода - 1 литр;
- бор - 2 г.
Добавить в воду бор, размешать жидкость, после чего перелить ее в пульверизатор. Провести обильное опрыскивание пионов в утреннее или вечернее время. Днем подкормку делать нельзя из-за возможности ожогов.
