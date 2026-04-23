3 подкормки в мае - и пионы цветут без остановки: каждый бутон размером с облако, розы просто "отдыхают"
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Не гибрид, а подарок судьбы: с куста по 6 кг огурцов в любом климате - всхожесть семян 100% Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

3 подкормки в мае - и пионы цветут без остановки: каждый бутон размером с облако, розы просто "отдыхают"

Опубликовано: 23 апреля 2026 02:08
 Проверено редакцией
Legion-Media
Чем подкармливать пионы в мае

Пионы можно смело назвать "аристократами", так как они требуют много внимания, качественного ухода и не терпят каких-либо ошибок. Растения не покажут качественную бутонизацию, если им не будет хватать питания. Именно поэтому важно заниматься подкормками культуры.

Канал "Сад, огород, лайф" советует подкармливать пионы в мае трижды, при этом понадобятся совершенно разные удобрения.

Начало мая

При появлении "красных" клювиков следует подкармливать растения азотом. Для приготовления удобрения понадобится:

  • вода - 10 литров;
  • аммиачная селитра - 1 столовая ложка;
  • сульфат магния - 1 чайная ложка.

"Магний участвует в фотосинтезе и помогает азоту усвоиться даже при +5°C. Полейте этим раствором куст по влажной земле (примерно 5 литров на взрослый куст). Через неделю вы не узнаете свои пионы — они попрут как на дрожжах", - сообщает источник.

Середина мая

Этот этап является самым важным, так как от него зависит качество цветения, размер бутонов. Здесь понадобится калий и фосфор. Под куст пионов нужно высыпать 2 столовые ложки калимагнезии и 1 столовую ложку суперфосфата. Готовить растворы не придется, так как гранулы будут постепенно растворяться в почве после дождей или обычного полива.

Конец мая

"На данном этапе понадобится бор. Это катализатор цветения. Он предотвращает опадение завязей и делает окраску лепестков максимально яркой и насыщенной. Если у вас розовые пионы, то после бора они будут не бледно-сиреневыми, а фуксиевыми", - рассказывает канал.

Для приготовления подкормки понадобится:

  • вода - 1 литр;
  • бор - 2 г.

Добавить в воду бор, размешать жидкость, после чего перелить ее в пульверизатор. Провести обильное опрыскивание пионов в утреннее или вечернее время. Днем подкормку делать нельзя из-за возможности ожогов.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие цветы подойдут для посева в тени.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью