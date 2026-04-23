Домашняя шаверма с курицей: нежная и сочная – в 100 раз вкуснее, чем в любом ларьке
Домашняя шаверма с курицей: нежная и сочная – в 100 раз вкуснее, чем в любом ларьке

Опубликовано: 23 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт домашней шавермы 

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась интересным рецептом нежной и сочной домашней шаурмы, которая получается в 100 раз вкуснее, чем в ларьке. Свежие овощи, сочная курица, правильный соус и хрустящий лаваш, – все это можно приготовить самостоятельно, без лишних заморочек и сложных ингредиентов.

Что потребуется:

  • лаваш – 2 шт.;
  • куриные бедра – 4 шт.;
  • соленый или свежий огурец – 2 шт.;
  • молодая или пекинская капуста – 100 граммов;
  • томаты – 2 шт.;
  • небольшая луковица – 1 шт.;
  • соль – половина чайной ложки;
  • перец – половина чайной ложки;
  • сушеный чеснок – половина чайной ложки;
  • оливковое или подсолнечное масло – 250 миллилитров;
  • майонез – 120 граммов;
  • сметана – 60 граммов;
  • кефир 2,5% – 50 миллилитров;
  • зубчик чеснока – 2 шт.

Как приготовить:

Первым делом нужно замариновать куриные бедра с кожей, предварительно вырезав косточки. Бедрышки присолить по вкусу. Смешать черный перец, сушеный чеснок и растительное масло в отдельной миске. Обвалять в полученном маринаде бедрышки. Накрыть все крышкой и оставить курицу мариноваться на 3 часа.

Затем налить немного растительного масла на сковороду с толстым дном и хорошо ее разогреть на умеренном огне. Куриные бедра обжарить с обеих сторон до готовности и румяной корочки. Снять их с огня и дать отдохнуть 20 минут, чтобы весь сок остался внутри.

Тем временем нашинковать капусту, соленые или свежие огурцы нарезать тонкой соломкой, а томаты – кольцами или дольками, в зависимости от размера. Лук нашинковать тонкими полукольцами и обдать кипятком, чтобы не горчил. "Отдохнувшие" куриные бедрышки нашинковать мелкой соломкой.

Чтобы приготовить соус, нужно смешать майонез, сметану, кефир, измельченные зубчики чеснока, соль и все тщательно взбить вилкой или венчиком.

На лаваш выложить соус, капусту, огурцы, томаты, поджаренные бедрышки, лук и сверху полить еще немного соуса. Начинку распредлить ближе к одному краю. Подогнуть края лаваша и аккуратно свернуть все в плотный рулет. Поджарить шаверму на сухой сковороде или в электрогриле до хрустящей корочки.

Ранее мы поделились рецептом вкусного салата "Виктория".

Автор:
Ольга Зайцева
