Домашняя шаверма с курицей: нежная и сочная – в 100 раз вкуснее, чем в любом ларьке

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась интересным рецептом нежной и сочной домашней шаурмы, которая получается в 100 раз вкуснее, чем в ларьке. Свежие овощи, сочная курица, правильный соус и хрустящий лаваш, – все это можно приготовить самостоятельно, без лишних заморочек и сложных ингредиентов.
Что потребуется:
- лаваш – 2 шт.;
- куриные бедра – 4 шт.;
- соленый или свежий огурец – 2 шт.;
- молодая или пекинская капуста – 100 граммов;
- томаты – 2 шт.;
- небольшая луковица – 1 шт.;
- соль – половина чайной ложки;
- перец – половина чайной ложки;
- сушеный чеснок – половина чайной ложки;
- оливковое или подсолнечное масло – 250 миллилитров;
- майонез – 120 граммов;
- сметана – 60 граммов;
- кефир 2,5% – 50 миллилитров;
- зубчик чеснока – 2 шт.
Как приготовить:
Первым делом нужно замариновать куриные бедра с кожей, предварительно вырезав косточки. Бедрышки присолить по вкусу. Смешать черный перец, сушеный чеснок и растительное масло в отдельной миске. Обвалять в полученном маринаде бедрышки. Накрыть все крышкой и оставить курицу мариноваться на 3 часа.
Затем налить немного растительного масла на сковороду с толстым дном и хорошо ее разогреть на умеренном огне. Куриные бедра обжарить с обеих сторон до готовности и румяной корочки. Снять их с огня и дать отдохнуть 20 минут, чтобы весь сок остался внутри.
Тем временем нашинковать капусту, соленые или свежие огурцы нарезать тонкой соломкой, а томаты – кольцами или дольками, в зависимости от размера. Лук нашинковать тонкими полукольцами и обдать кипятком, чтобы не горчил. "Отдохнувшие" куриные бедрышки нашинковать мелкой соломкой.
Чтобы приготовить соус, нужно смешать майонез, сметану, кефир, измельченные зубчики чеснока, соль и все тщательно взбить вилкой или венчиком.
На лаваш выложить соус, капусту, огурцы, томаты, поджаренные бедрышки, лук и сверху полить еще немного соуса. Начинку распредлить ближе к одному краю. Подогнуть края лаваша и аккуратно свернуть все в плотный рулет. Поджарить шаверму на сухой сковороде или в электрогриле до хрустящей корочки.
Ранее мы поделились рецептом вкусного салата "Виктория".