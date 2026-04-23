Городовой / Полезное / Розжиг больше не покупаю – разжигаю угли другой "жижей": без химии, вони и лишних трат
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Розжиг больше не покупаю – разжигаю угли другой "жижей": без химии, вони и лишних трат

Опубликовано: 23 апреля 2026 03:03
 Проверено редакцией
legion-media
Чем разжечь угли для шашлыка вместо покупного розжига

Многие привыкли лить на угли специальную жидкость для розжига. Однако такое средство испаряется моментально, поэтому литровой бутылки едва хватает на один-два раза. Приходится тратить деньги снова и снова, а эффект часто не оправдывает ожиданий.

Кроме того, у мяса появляется неприятный привкус, поскольку шашлык впитывает остатки парафинов. Да и зачем пользоваться "химией", если в качестве розжига можно использовать обычное растительное масло?

Этот продукт не дает постороннего запаха, горит дольше и создает стабильный жар. Кроме того, оно экологичное и безопасное, в отличие от "жидких парафинов" из магазина.

Как правильно разжечь угли маслом

Равномерно полейте угли или мелкие дрова маслом (примерно 300 мл на стандартный мешок угля). Не лейте все в одну кучу, а распределите по поверхности, советует "Сделай Самоделку".

Подождите пару минут, чтобы масло чуть впиталось в поры угля, и поджигайте любым удобным способом - спичкой, зажигалкой или длинной щепкой.

Масло разгорается чуть медленнее специальной жидкости, зато потом пламя стоит уверенно, жара хватает надолго, и оно не гаснет через 5 минут, как это часто бывает с дешевыми розжигами.

Также масло не испаряется мгновенно, поэтому можно спокойно разжигать мангал даже при легком ветре. А если у вас есть старый фен или поддув, процесс пойдет еще быстрее.

Ранее "Городовой" назвал 4 лучшие приправы для шашлыка. А в этом материале можете узнать, как замариновать красный лук.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью