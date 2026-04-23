Розжиг больше не покупаю – разжигаю угли другой "жижей": без химии, вони и лишних трат

Многие привыкли лить на угли специальную жидкость для розжига. Однако такое средство испаряется моментально, поэтому литровой бутылки едва хватает на один-два раза. Приходится тратить деньги снова и снова, а эффект часто не оправдывает ожиданий.
Кроме того, у мяса появляется неприятный привкус, поскольку шашлык впитывает остатки парафинов. Да и зачем пользоваться "химией", если в качестве розжига можно использовать обычное растительное масло?
Этот продукт не дает постороннего запаха, горит дольше и создает стабильный жар. Кроме того, оно экологичное и безопасное, в отличие от "жидких парафинов" из магазина.
Как правильно разжечь угли маслом
Равномерно полейте угли или мелкие дрова маслом (примерно 300 мл на стандартный мешок угля). Не лейте все в одну кучу, а распределите по поверхности, советует "Сделай Самоделку".
Подождите пару минут, чтобы масло чуть впиталось в поры угля, и поджигайте любым удобным способом - спичкой, зажигалкой или длинной щепкой.
Масло разгорается чуть медленнее специальной жидкости, зато потом пламя стоит уверенно, жара хватает надолго, и оно не гаснет через 5 минут, как это часто бывает с дешевыми розжигами.
Также масло не испаряется мгновенно, поэтому можно спокойно разжигать мангал даже при легком ветре. А если у вас есть старый фен или поддув, процесс пойдет еще быстрее.
