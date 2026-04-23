Розжиг больше не покупаю – разжигаю угли другой "жижей": без химии, вони и лишних трат

Чем разжечь угли для шашлыка вместо покупного розжига

Многие привыкли лить на угли специальную жидкость для розжига. Однако такое средство испаряется моментально, поэтому литровой бутылки едва хватает на один-два раза. Приходится тратить деньги снова и снова, а эффект часто не оправдывает ожиданий.

Кроме того, у мяса появляется неприятный привкус, поскольку шашлык впитывает остатки парафинов. Да и зачем пользоваться "химией", если в качестве розжига можно использовать обычное растительное масло?

Этот продукт не дает постороннего запаха, горит дольше и создает стабильный жар. Кроме того, оно экологичное и безопасное, в отличие от "жидких парафинов" из магазина.

Как правильно разжечь угли маслом

Равномерно полейте угли или мелкие дрова маслом (примерно 300 мл на стандартный мешок угля). Не лейте все в одну кучу, а распределите по поверхности, советует "Сделай Самоделку".

Подождите пару минут, чтобы масло чуть впиталось в поры угля, и поджигайте любым удобным способом - спичкой, зажигалкой или длинной щепкой.

Масло разгорается чуть медленнее специальной жидкости, зато потом пламя стоит уверенно, жара хватает надолго, и оно не гаснет через 5 минут, как это часто бывает с дешевыми розжигами.

Также масло не испаряется мгновенно, поэтому можно спокойно разжигать мангал даже при легком ветре. А если у вас есть старый фен или поддув, процесс пойдет еще быстрее.

