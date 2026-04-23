Одна ошибка решит всё: Ледяхов ждёт, что «Зенит» и «Краснодар» дойдут до финиша ноздря в ноздрю

Бывший футболист Игорь Ледяхов считает, что в чемпионской гонке РПЛ у «Зенита» и «Краснодара» сейчас примерно равные шансы.
По его словам, петербуржцы не захотят просто так отдавать первое место, потому что оно далось им непросто.
После матча «Зенит» — «Краснодар» 12 апреля команды разделяли всего одно очко: у «Зенита» было 52, у «Краснодара» — 53.
Ледяхов отдельно отметил, что нынешний сезон уже не похож на времена, когда «Зенит» уверенно доминировал в лиге. Сейчас борьба намного ровнее, и всё может решиться в самом конце.
Это хорошо видно и по очной встрече команд. Матч в Петербурге закончился вничью 1:1: Вендел открыл счёт, а Лукас Оласа сравнял его во втором тайме.
Что говорит таблица
Ничья в личной встрече только подогрела интригу. «Краснодар» сохранил лидерство, а «Зенит» остался совсем рядом и продолжает давить.
При такой плотности каждая следующая игра может всё перевернуть. Ледяхов считает особенно важной ближайшую встречу «Краснодара» со «Спартаком».
Главная мысль простая: чемпионская гонка не закончена. «Зенит» будет добирать очки до последнего, а «Краснодар» не может позволить себе ошибаться.