Одна ошибка решит всё: Ледяхов ждёт, что «Зенит» и «Краснодар» дойдут до финиша ноздря в ноздрю
Одна ошибка решит всё: Ледяхов ждёт, что «Зенит» и «Краснодар» дойдут до финиша ноздря в ноздрю

Опубликовано: 23 апреля 2026 04:33
 Проверено редакцией
Одна ошибка решит всё: Ледяхов ждёт, что «Зенит» и «Краснодар» дойдут до финиша ноздря в ноздрю
Одна ошибка решит всё: Ледяхов ждёт, что «Зенит» и «Краснодар» дойдут до финиша ноздря в ноздрю
Global Look Press / Maksim Konstantinov
«Зенит» и «Краснодар» являются главными претендентами на чемпионство.

Бывший футболист Игорь Ледяхов считает, что в чемпионской гонке РПЛ у «Зенита» и «Краснодара» сейчас примерно равные шансы.

По его словам, петербуржцы не захотят просто так отдавать первое место, потому что оно далось им непросто.

После матча «Зенит» — «Краснодар» 12 апреля команды разделяли всего одно очко: у «Зенита» было 52, у «Краснодара» — 53.

Ледяхов отдельно отметил, что нынешний сезон уже не похож на времена, когда «Зенит» уверенно доминировал в лиге. Сейчас борьба намного ровнее, и всё может решиться в самом конце.

Это хорошо видно и по очной встрече команд. Матч в Петербурге закончился вничью 1:1: Вендел открыл счёт, а Лукас Оласа сравнял его во втором тайме.

Что говорит таблица

Ничья в личной встрече только подогрела интригу. «Краснодар» сохранил лидерство, а «Зенит» остался совсем рядом и продолжает давить.

При такой плотности каждая следующая игра может всё перевернуть. Ледяхов считает особенно важной ближайшую встречу «Краснодара» со «Спартаком».

Главная мысль простая: чемпионская гонка не закончена. «Зенит» будет добирать очки до последнего, а «Краснодар» не может позволить себе ошибаться.

Автор:
Юлия Аликова
Город
