Мариную лук для шашлыка только в пряном рассоле – улетает со стола быстрее мяса

Настоящий шашлык сложно представить без маринованного лука. Он отлично дополняет мясо, подчеркивает его вкус и добавляет приятную пикантность.
Попробуйте замариновать лук со специями. Гости будут в восторге и обязательно попросят рецепт.
Ингредиенты:
- лук красный - 1 шт.;
- соль - 1 ст. л.;
- сахар - 1 ст. л.;
- яблочный уксус - 100 мл.;
- вода - 150 мл;
- черный перец горошком - 2 шт.;
- гвоздика - 2 шт.
Способ приготовления
Очищаем лук, нарезаем тонкими полукольцами и кладем в глубокую миску. В сотейник с толстым дном наливаем воду, добавляем гвоздику, перец, сахар и соль. Нагреваем до полного растворения сыпучих компонентов, после чего выключаем огонь.
Вливаем яблочный уксус, хорошо перемешиваем и дожидаемся полного остывания маринада. Заливаем пряной жидкостью лук и оставляем на 20 минут.
Маринованный лук готов! Он отлично подходит к шашлыку и другим блюдам. Приятного аппетита!
