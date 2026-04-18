Мариную лук для шашлыка только в пряном рассоле – улетает со стола быстрее мяса
Мариную лук для шашлыка только в пряном рассоле – улетает со стола быстрее мяса

Опубликовано: 18 апреля 2026 18:34
 Проверено редакцией
Как замариновать красный лук  

Настоящий шашлык сложно представить без маринованного лука. Он отлично дополняет мясо, подчеркивает его вкус и добавляет приятную пикантность.

Попробуйте замариновать лук со специями. Гости будут в восторге и обязательно попросят рецепт.

Ингредиенты:

  • лук красный - 1 шт.;
  • соль - 1 ст. л.;
  • сахар - 1 ст. л.;
  • яблочный уксус - 100 мл.;
  • вода - 150 мл;
  • черный перец горошком - 2 шт.;
  • гвоздика - 2 шт.

Способ приготовления

Очищаем лук, нарезаем тонкими полукольцами и кладем в глубокую миску. В сотейник с толстым дном наливаем воду, добавляем гвоздику, перец, сахар и соль. Нагреваем до полного растворения сыпучих компонентов, после чего выключаем огонь.

Вливаем яблочный уксус, хорошо перемешиваем и дожидаемся полного остывания маринада. Заливаем пряной жидкостью лук и оставляем на 20 минут.

Маринованный лук готов! Он отлично подходит к шашлыку и другим блюдам. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить сочный шашлык.

Автор:
Евгения Сухова
