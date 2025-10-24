44 дня на троне: почему Елизавета Петровна переписала правила коронации

Коронация Елизаветы Петровны — событие уникальное и торжественное, продолжавшееся целых 44 дня.

Именно с этой церемонии появилась традиция, согласно которой императрицы короновались в платьях из гладкой серебряной парчи. Эта ткань была настолько хрупкой, что требовала особых условий хранения.

Современники отмечали: «Елизавета будто светилась в своем облачении», а эффект усиливался благодаря искусственному и естественному освещению.

Величие регалий и торжественный кортеж

В тот период в список государственных реликвий ввели знамя, меч и щит, которые присутствовали на протяжении всей церемонии в руках официальных лиц.

Коронационный кортеж состоял из десяти экипажей с позолотой и бархатом, сопровождаемых ста всадниками. Во время путешествия вдоль улиц Москвы полки стояли с развевающимися знаменами, а с окон домов свисали персидские и турецкие ковры.

Как говорили современники, въезд императрицы походил на спектакль, «не уступавший по смыслу величайшим произведениям».

Корона и мантия — символы власти

Специально для Елизаветы Петровны была изготовлена новая императорская корона, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Автором ее стал ювелир Царт.

Мантию и корону, поднесенную архиепископом Амвросием, императрица возложила на себя сама — тем самым подтвердив свое право на престол по прямому наследству.

Празднества, балы и илюминации

После торжественной части коронации последовали три дня поздравлений и официальных приветствий. За ними шли многочисленные балы, маскарады, итальянская опера, фейерверки и пышные ужины.

Во время одной из трапез в Грановитой палате пел итальянский хор, размещённый по углам зала. С мая по июнь продолжались балы-маскарады, а 7 июня все торжества завершились блестящей иллюминацией.

Народные гуляния и роскошное угощение

После официальных церемоний императрица прошла через северные двери к народу, который видел это великолепие по билетам, пропускам на помосте у Архангельского собора на Ивановской площади.

Здесь для простых жителей устраивали угощения — жареные в ямах быки, начиненные птицей и рыбой, и из фонтанов лилось вино. Елизавета Петровна щедро бросала в толпу золотые и серебряные жетоны.

Коронационный альбом — памятник эпохи

В 1744 году в Петербурге был издан «Коронационный альбом», представлявший собой детальное описание церемонии, чертежей и гравюр, а также объяснений фейерверков.

Альбом стал уникальным памятником русского искусства XVIII века, в котором запечатлено величие и слава эпохи Елизаветы Петровны.