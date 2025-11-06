5 направлений, куда российские пенсионеры уезжают за солнцем и доступной жизнью

При условии, что их пенсия чуть выше средней.

Зима в России длится полгода, но многие российские пенсионеры нашли способ избежать холодов и провести это время с комфортом, наслаждаясь теплом и доступной ценой.

Зарубежные направления, которые раньше казались экзотикой, сегодня стали «вторым домом» для тысяч пожилых граждан.

Важно отметить, что самостоятельный поиск жилья через сервисы бронирования оказывается «в разы дешевле», чем покупка путевок.

Зима на море, а не в холоде: Вьетнам — рай для пенсионеров, или как экономить на пенсии?

Вьетнам, особенно город Нячанг, давно зарекомендовал себя как идеальное место для комфортной зимовки.

«Зимой здесь около +26…+28 градусов, море тёплое», — обещает курорт.

С января по март погода становится по-настоящему курортной: солнце, спокойное море, изобилие свежих фруктов.

Инфраструктура в Нячанге развита: есть аптеки, рынки, русские магазины и кафе с привычной едой, что помогает «даже языкового барьера не будет».

Стоимость жилья в центре Нячанга — около 34 000 рублей в месяц за двоих, а спелые фрукты и свежие морепродукты на рынках стоят копейки.

Многие пенсионеры живут здесь месяцами, гуляют по набережной, делают зарядку на пляже по утрам и заводят друзей среди таких же зимовщиков.

Еще одно популярное направление во Вьетнаме — остров Фукуок. Он привлекает тех, кто ищет уединения и райских пляжей.

Зимой здесь будет жарче, чем в Нячанге, и туристов больше. Жилье у моря обойдется от 40 000 рублей в месяц за двоих, но рекомендуется бронировать заранее, чтобы достался самый выгодный вариант.

Зима в Таиланде: Почему Пхукет дороже, но все равно манит?

Таиланд, в частности Пхукет, остается любимым местом зимовки для многих пенсионеров.

«Здесь уютные пляжи, изобилие продуктовых рынков, доступная еда и понятная инфраструктура», — отмечают любители этого направления.

Температура зимой держится около +28 градусов, а фрукты и массаж стоят недорого. Однако, Пхукет сейчас дороже Вьетнама, поэтому в Тай летит уже меньше людей, чем раньше.

Снять апартаменты в сезон можно за 72 000 рублей в месяц за двоих. Тем не менее, многим Пхукет принципиально ближе по атмосфере и еде, и они готовы переплачивать или выбирать более скромное жилье.

Китайский Сочи и мегаполис у моря: Новые горизонты зимовки для российских пенсионеров

Китай предлагает два привлекательных направления: Санья на острове Хайнань и Шэньчжэнь.

Санья, «китайский аналог Сочи», привлекает пенсионеров «порядком, безопасностью и отличным качеством продуктов», а также «дружелюбностью китайцев».

Стоимость жилья сопоставима с Вьетнамом — около 37 000 рублей в месяц на двоих.

Шэньчжэнь — это теплый мегаполис у моря, для тех, кто любит комфорт, чистоту и развитую инфраструктуру.

Зимой здесь около +22…+26 градусов, много парков, кафе и магазинов. Жилье немного дороже, чем на Хайнане, но уровень комфорта почти как в Сингапуре.

«Пенсионеры, которые хотят не просто отдыхать, а чувствовать себя частью современного города, выбирают именно Шэньчжэнь».

Направление Особенности Климат и погода Жильё и цены Инфраструктура и удобства Примечания и советы Вьетнам﻿ Страна вечного лета и дешёвых морепродуктов В Нячанге зимой +26…+28 °С, море тёплое. Декабрь может быть облачным и ветреным. С января по март курортная погода — солнце, спокойное море В Нячанге жильё около 34 000 руб. в месяц за двоих. На Фукуоке — от 40 000 руб. Русские магазины, аптеки, массажные салоны. Еда на рынках выгодней. Много русских, меню на русском Лучше бронировать жильё через сервис ЖилиБыли — дешевле турфирм. Фукуок привлекателен уединением, бунгало с террасой Таиланд﻿ Любимая зимовка российских пенсионеров; уютные пляжи и рынок продуктов Зимой на Пхукете +28 °С, сухо и тепло От 72 000 руб. в месяц за двоих (высокий сезон) Продуктовые рынки, кафе с привычной едой, массажи Дороже Вьетнама, но для многих ближе по духу и еде; расходы на еду около 40 000 руб. в месяц Китай — Санья﻿ Аналог Сочи с чистым воздухом и тропической растительностью Теплый климат весь год, море бирюзовое Около 37 000 руб. в месяц за двоих Высокое качество продуктов, аптеки и пляжи рядом Китайцы тепло относятся к пенсионерам. Рекомендуется бронировать жильё через ЖилиБыли для скидок Китай — Шэньчжэнь Мегаполис у моря с развитой инфраструктурой для активных пенсионеров Зимой +22…+26 °С, зелёные парки, морской бриз От 50 000 руб. в месяц за двоих Много развлечений, кафе, магазинов на любой вкус Для тех, кто хочет ощущать жизнь современного города. Бронировать заранее Общие рекомендации Главное — самостоятельный поиск жилья, а не через турфирмы Тёплая комфортная погода, море Экономия на жилье и еде через сервис бронирования Апартаменты с кухней и стиральной машиной для удобства и экономии Зимовка на море — альтернатива холодной зиме в России, часто минимум на месяц

Все эти направления объединяет теплая комфортная погода, море, свежая вкусная еда и доступное по цене жилье. Как справедливо замечают, «если зима длится полгода, зачем жить в холоде, когда можно провести её на морском побережье».