Песочные часы из-под крана: уже полгода жители Янино жалуются на некачественную воду

Жители Янино уже шесть месяцев сталкиваются с серьёзной проблемой: по их словам, из кранов в квартирах поступает вода, насыщенная песком, сообщает 78.ru.
Одна из жительниц дома номер 18 по улице Голландской рассказала, что использовать воду для повседневных нужд стало невозможно.
По её словам, невозможность мытья и приготовления пищи создаёт дополнительные трудности, а бытовая техника быстро выходит из строя.
Жительница дома Юлия сообщила, что вместе с соседями неоднократно обращалась в управляющую организацию «ПИК» с просьбой устранить проблему.
Представители компании заявили, что провели промывку стояков, однако улучшений не последовало.
Кроме того, жильцы продолжают каждый раз писать заявки и претензии в ресурсоснабжающую компанию ООО «СМЭУ "Заневка"».
Она отметила:
«К сожалению, одни отписки, на последнее обращение они уже даже не отвечают нам»
— рассказала Юлия.
Многим жильцам приходится приобретать и устанавливать дорогие магистральные фильтры, чтобы получать хоть какое-то пригодное для использования количество воды.
