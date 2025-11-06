Городовой / Город / Песочные часы из-под крана: уже полгода жители Янино жалуются на некачественную воду
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Насколько хорошо вы знаете памятники Петербурга? Держим пари, все не угадаете! Город
Вы даже не заметите: как официанты зарабатывают на обмане с напитками Общество
5 направлений, куда российские пенсионеры уезжают за солнцем и доступной жизнью Общество
Секунды на вес золота: в Петербурге полицейские вытащили школьника, сорвавшегося с моста в холодную воду Город
Забудьте про «Русь»: Александр Невский использовал другое название для своих земель Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Туризм
Категории
Общество Спорт

Песочные часы из-под крана: уже полгода жители Янино жалуются на некачественную воду

Опубликовано: 6 ноября 2025 22:30
Песочные часы из-под крана: уже полгода жители Янино жалуются на некачественную воду
Песочные часы из-под крана: уже полгода жители Янино жалуются на некачественную воду
Городовой ру

Несмотря на проведённую управляющей компанией промывку стояков, жители продолжают сталкиваться с наличием песка в воде.

Жители Янино уже шесть месяцев сталкиваются с серьёзной проблемой: по их словам, из кранов в квартирах поступает вода, насыщенная песком, сообщает 78.ru.

Одна из жительниц дома номер 18 по улице Голландской рассказала, что использовать воду для повседневных нужд стало невозможно.

По её словам, невозможность мытья и приготовления пищи создаёт дополнительные трудности, а бытовая техника быстро выходит из строя.

Жительница дома Юлия сообщила, что вместе с соседями неоднократно обращалась в управляющую организацию «ПИК» с просьбой устранить проблему.

Представители компании заявили, что провели промывку стояков, однако улучшений не последовало.

Кроме того, жильцы продолжают каждый раз писать заявки и претензии в ресурсоснабжающую компанию ООО «СМЭУ "Заневка"».

Она отметила:

«К сожалению, одни отписки, на последнее обращение они уже даже не отвечают нам»

— рассказала Юлия.

Многим жильцам приходится приобретать и устанавливать дорогие магистральные фильтры, чтобы получать хоть какое-то пригодное для использования количество воды.

Ранее сообщалось, что в Петербурге проверят «Водоканал Санкт-Петербурга» из-за гибели рыбы в реке Охта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью