Песочные часы из-под крана: уже полгода жители Янино жалуются на некачественную воду

Несмотря на проведённую управляющей компанией промывку стояков, жители продолжают сталкиваться с наличием песка в воде.

Жители Янино уже шесть месяцев сталкиваются с серьёзной проблемой: по их словам, из кранов в квартирах поступает вода, насыщенная песком, сообщает 78.ru.

Одна из жительниц дома номер 18 по улице Голландской рассказала, что использовать воду для повседневных нужд стало невозможно.

По её словам, невозможность мытья и приготовления пищи создаёт дополнительные трудности, а бытовая техника быстро выходит из строя.

Жительница дома Юлия сообщила, что вместе с соседями неоднократно обращалась в управляющую организацию «ПИК» с просьбой устранить проблему.

Представители компании заявили, что провели промывку стояков, однако улучшений не последовало.

Кроме того, жильцы продолжают каждый раз писать заявки и претензии в ресурсоснабжающую компанию ООО «СМЭУ "Заневка"».

Она отметила:

«К сожалению, одни отписки, на последнее обращение они уже даже не отвечают нам»

— рассказала Юлия.

Многим жильцам приходится приобретать и устанавливать дорогие магистральные фильтры, чтобы получать хоть какое-то пригодное для использования количество воды.

