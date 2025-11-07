Схемы застряли на эскалаторе: почему две новые станции никак не попадут на карту петербургской подземки

Жители Санкт-Петербурга ждут, что в ближайшее время откроются обещанные новые станции метро — «Юго-Западная» и «Путиловская». Однако на строительных объектах указано, что завершить работы планируют лишь к 2026 году, хотя изначально открытие станций планировалось на 2025 год, сообщает Neva.Today.
Во время обсуждения городского бюджета в законодательном собрании, губернатор Александр Беглов уточнил, что в 2025 году ожидается не открытие, а только завершение строительства новых станций.
В организации «Метрострой Северной столицы» сообщают, что перенос сроков связан c продлением разрешения на строительство Красносельско-Калининской линии.
Представители пресс-службы компании утверждают, что корректировка сроков документации не отразится на общем графике: по заверениям подрядчика, строительство центральных объектов будет закончено к концу 2025 года.
В ГУП «Петербургский метрополитен» рассказали, что сейчас ведется разработка обновленных схем движения поездов, включающих новые станции. Печать этих схем еще не начата.
В службе метрополитена отмечают: схемы для вагонов будут закончены и завезены к моменту открытия новых станций. Также уточняется, что на самих станциях новые схемы появятся спустя две недели после открытия, а во всех остальных вагонах их установят в течение месяца.
