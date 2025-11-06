Городовой / Город / Секунды на вес золота: в Петербурге полицейские вытащили школьника, сорвавшегося с моста в холодную воду
Секунды на вес золота: в Петербурге полицейские вытащили школьника, сорвавшегося с моста в холодную воду

Опубликовано: 6 ноября 2025 21:30
Global Look Press / Zamir Usmanov

В Санкт-Петербурге полицейские помогли подростку, который упал с Яхтенного моста.

В Приморском районе Северной столицы сотрудники полиции спасли подростка, оказавшегося в воде после падения с Яхтенного моста. Инцидент произошёл 5 ноября во время проведения футбольного матча, когда мужчина, рыбачивший неподалёку, обратился за помощью к полицейским, дежурившим рядом.

Правоохранители сразу направились на лодке к месту происшествия, где обнаружили школьника в воде. Подростка оперативно подняли на борт, доставили к берегу и передали медицинским работникам, прибывшим на вызов, сообщает Neva.Today.

У мальчика диагностировали переохлаждение. Врачи приняли решение о его госпитализации.

Ранее сообщалось, что мужчина прыгнул в реку в Петербурге, чтобы скрыться от сотрудников ДПС.

Автор:
Юлия Аликова
