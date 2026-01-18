Городовой / Полезное / 5 знаков Огненная Лошадь осыпет золотом после Китайского Нового года: публикуем список счастливчиков
5 знаков Огненная Лошадь осыпет золотом после Китайского Нового года: публикуем список счастливчиков

Опубликовано: 18 января 2026 12:30
 Проверено редакцией
Китайский Новый год
5 знаков Огненная Лошадь осыпет золотом после Китайского Нового года: публикуем список счастливчиков
Фото: Городовой.ру

Год Огненной Лошади принесёт удачу пяти знакам китайского гороскопа. Эксперт по китайской астрологии, автор книг по китайской астрологии и феншуй Маргарита Богатова рассказала «Городовому», кому 2026-й даст больше возможностей в личной жизни, карьере и финансах.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) получит покровительство, ценные знакомства и шанс увеличить доход благодаря своим талантам. Препятствия будут, но высокий уровень удачи поможет их преодолеть.

Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027) может рассчитывать на помощь влиятельных людей, но важно не строить завышенных ожиданий и разборчиво выбирать окружение.

Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) ждут новые финансовые возможности, выгодные сделки, в том числе с недвижимостью, и удача в любви.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029) получит главные любовные звёзды года, шанс на известность и полезные инвестиции в обучение. Даже при стрессе восстановится быстро.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030) укрепит репутацию и получит карьерный рост при поддержке покровителей, если аккуратно решит возможные юридические вопросы. Креативность и лёгкое отношение к жизни станут её козырями.

Для остальных знаков, как отмечает Богатова, год потребует большей осторожности и внутренней работы, но, как отмечает эксперт, энергия Лошади всегда даёт шанс на яркий прорыв тем, кто действует смело и нестандартно.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
