5 знаков Огненная Лошадь осыпет золотом после Китайского Нового года: публикуем список счастливчиков

Год Огненной Лошади принесёт удачу пяти знакам китайского гороскопа. Эксперт по китайской астрологии, автор книг по китайской астрологии и феншуй Маргарита Богатова рассказала «Городовому», кому 2026-й даст больше возможностей в личной жизни, карьере и финансах.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) получит покровительство, ценные знакомства и шанс увеличить доход благодаря своим талантам. Препятствия будут, но высокий уровень удачи поможет их преодолеть.

Коза (1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027) может рассчитывать на помощь влиятельных людей, но важно не строить завышенных ожиданий и разборчиво выбирать окружение.

Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) ждут новые финансовые возможности, выгодные сделки, в том числе с недвижимостью, и удача в любви.

Петух (1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029) получит главные любовные звёзды года, шанс на известность и полезные инвестиции в обучение. Даже при стрессе восстановится быстро.

Собака (1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030) укрепит репутацию и получит карьерный рост при поддержке покровителей, если аккуратно решит возможные юридические вопросы. Креативность и лёгкое отношение к жизни станут её козырями.

Для остальных знаков, как отмечает Богатова, год потребует большей осторожности и внутренней работы, но, как отмечает эксперт, энергия Лошади всегда даёт шанс на яркий прорыв тем, кто действует смело и нестандартно.