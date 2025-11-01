«6-7»: загадочный код поколения Альфа, который сводит с ума учителей

Психология «6-7» — что скрывается за бессмыслицей?

В современном мире, перенасыщенном информацией, новые культурные феномены рождаются и распространяются с поразительной скоростью.

Одним из таких явлений, захватившим внимание поколения Альфа, стала фраза «шесть-семь» или «6-7». Эта, казалось бы, бессмысленная комбинация цифр, выкрикиваемая на уроках и тиражируемая в соцсетях, стала настоящим трендом.

Рождение «Альфа»: дети гаджетов и соцсетей

Поколение Альфа — это те, кто родился в период с 2010 по 2024 год. Австралийский демограф Марк Маккриндл дал им это имя.

Идентичность этих детей неразрывно связана с технологиями. С появлением первых iPad, которые их родители-миллениалы использовали как обучающие и развлекательные устройства, альфы получили прозвища «дети айпадов» и «скринейджеры».

Социальные сети также оказали огромное влияние, сформировав стиль общения, основанный на обменах постами, мемами и короткими видео.

Истоки фразы «6-7»: от улицы до баскетбольной площадки

Происхождение фразы «6-7» окутано туманом гипотез. Одна из версий связывает ее с песней рэпера Skrilla (Джемиль Эдвардс) «Doot Doot», выпущенной в 2024 году.

Цифры могут отсылать к номеру улицы в Филадельфии, где выросли друзья артиста, или даже к полицейскому коду 10-67, означающему смерть.

Однако настоящую популярность тренду придали ролики, посвященные американскому баскетболисту ЛаМело Боллу, чей рост составляет 6 футов 7 дюймов.

Дополнительный виток популярности мем получил благодаря видео с баскетболистом Тайленом Кинни, который, оценивая напиток, произнес «Как 6, 6… 6-7» и сделал характерный жест руками.

После этого Кинни начал активно использовать этот жест в своих роликах, что привлекло к нему миллионы подписчиков.

Абсурд как смысл: философия «6-7»

Сам рэпер Skrilla утверждает, что не вкладывал в фразу «6-7» никакого конкретного значения. По его мнению, именно отсутствие смысла и делает ее вирусной.

Некоторые иронично предполагают, что даже французский философ Альбер Камю, автор «Мифа о Сизифе», мог бы найти объяснение этому феномену, будучи знакомым с концепцией бессмысленности.

Тем не менее, несмотря на отсутствие очевидного значения, произнесение «6-7» создает ощущение общности и принадлежности. Гейл Фэйрхерст, профессор Университета Цинциннати, отмечает, что это своего рода языковая игра, доступная только «своим».

Лингвист Тейлор Джонс предполагает, что долговечность мема может быть связана с раздражением, которое он вызывает у взрослых, поскольку каждое поколение стремится к собственному сленгу.

«Гниение мозгов» или новый язык?

В СМИ считают, что подобный мем проявлением «интернет-фастуфуда» и «гниением мозгов» (brain rot) — термина, признанного Оксфордским словарем словом 2024 года.

Он описывает ухудшение когнитивных навыков из-за чрезмерного потребления бесполезного онлайн-контента. Однако Гейл Фэйрхерст считает, что бессмысленные фразы не вредны и не способны разрушить язык.

По ее мнению, «6-7» — это безобидный симптом общества постправды, где интерпретация важнее содержательности.

«6-7» в школьных стенах: новый вызов для учителей

Тренд «6-7» активно проникает в школьную среду, создавая новые сложности для педагогов. Учителя вынуждены корректировать свои методики, чтобы случайно не спровоцировать выкрикивания фразы.

«Это словно чума — вирус, захвативший сознание детей», — делится наблюдениями один из преподавателей.

Некоторые учителя даже обращаются к ChatGPT с просьбой составить задания, ответ на которые был бы связан с числами 6 и 7, чтобы попытаться контролировать ситуацию.

Этот феномен наглядно демонстрирует, как язык и культура постоянно эволюционируют, порождая новые формы самовыражения.