85 тысяч авто в сутки: ШМСД откроет скоростной путь от окраин к сердцу Петербурга
85 тысяч авто в сутки: ШМСД откроет скоростной путь от окраин к сердцу Петербурга

Опубликовано: 1 апреля 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Новая магистраль призвана улучшить транспортную доступность в городе.

В Санкт-Петербурге активно развивается транспортная инфраструктура, ключевым элементом которой выступает ШМСД — новая магистраль, направленная на повышение транспортной доступности горожан.

Самый загруженный её участок сможет пропускать от 60 до 85 тысяч автомобилей ежедневно. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал гендиректор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян.

ШМСД свяжет Красногвардейский и Невский районы с центральной зоной города, что разгрузит текущие дороги и повысит удобство передвижения для местных жителей, отметил он.

Кроме того, магистраль улучшит связь Всеволожского района с центром Петербурга, способствуя укреплению экономических и культурных контактов между ними.

Автор:
Юлия Аликова
Город
