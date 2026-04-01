85 тысяч авто в сутки: ШМСД откроет скоростной путь от окраин к сердцу Петербурга

В Санкт-Петербурге активно развивается транспортная инфраструктура, ключевым элементом которой выступает ШМСД — новая магистраль, направленная на повышение транспортной доступности горожан.
Самый загруженный её участок сможет пропускать от 60 до 85 тысяч автомобилей ежедневно. Об этом в прямом эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал гендиректор Центра транспортного планирования Рубен Тертерян.
ШМСД свяжет Красногвардейский и Невский районы с центральной зоной города, что разгрузит текущие дороги и повысит удобство передвижения для местных жителей, отметил он.
Кроме того, магистраль улучшит связь Всеволожского района с центром Петербурга, способствуя укреплению экономических и культурных контактов между ними.