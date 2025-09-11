Добыча полезных ископаемых против почты: где в Петербурге платят больше всего, а где — почти ничего

Вопрос о реальной средней зарплате в Санкт-Петербурге вызывает оживленные дискуссии.
Разные источники предоставляют сильно отличающиеся данные, что порождает путаницу и неоднозначность.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская разъясняет, какие цифры отражают действительность, а какие — лишь часть картины.
«Модальная» зарплата: 80 тысяч — самый частый доход
По данным сайта «ГородРабот.ру», средняя зарплата по вакансиям в Петербурге в августе 2025 года составляет 88 586 рублей.
"За семь месяцев года этот показатель вырос на 1,1%. Однако, наиболее часто встречающаяся в вакансиях зарплата (“модальная”) — 80 000 рублей", — рассказала Лебединская порталу «Городовой».
Это означает, что значительная часть петербуржцев получает доход, близкий к этой сумме, а не к более высоким средним показателям.
«Начисленная» зарплата: 128 тысяч — цифра, но не всегда реальность
Данные Петростата рисуют иную картину: средняя начисленная заработная плата в Петербурге в июне достигла 128 049 рублей.
Этот показатель вырос на 6,7% в номинальном выражении и на 6,5% в реальном (с учетом инфляции).
"За год реальная заработная плата в июне 2025 года по сравнению с 2024 годом выросла на 3,6%, а в Ленинградской области — на 8,1%".
"Отраслевой разброс начисленной номинальной заработной платы остается значительным".
Зарплатный разброс: от добычи полезных ископаемых до почты
Существенная разница в доходах между отраслями объясняет, почему средние показатели могут быть обманчивы.
Работники в сфере добычи полезных ископаемых получают в среднем 246,9 тыс. рублей, что в 1,9 раза выше среднего уровня.
В то же время, в гостиницах средняя зарплата составляет всего 70,6 тыс. рублей (55,2% от среднего уровня), а на предприятиях почтовой связи — 50,7 тыс. рублей (39,6% от среднего).
"Модальная (наиболее часто встречающаяся) зарплата в этих сферах составляет, соответственно, 60 тыс. руб. (гостиничный бизнес) и 45 тыс. руб. (в почтовом отделении)", — отметила эксперт.
Это наглядно демонстрирует, что “средняя” зарплата не всегда отражает реальный доход большинства жителей города.