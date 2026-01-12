900 рублей за старость: что петербуржцы видят в Ботаническом саду

Сто лет в тени: как выживают растения, помнящие блокаду.

Посещение Ботанического сада Петра I в период “Ботанического Нового года” — это погружение в экзотические миры, контрастирующее с зимней реальностью Санкт-Петербурга.

За окном царит минус десять и отсутствие зелени, но оранжереи предлагают путешествие в саванны, джунгли и пустыни.

Однако за буйством тропической флоры скрывается картина, вызывающая у посетителей смешанные чувства — от восхищения уникальной коллекцией до досады за состояние инфраструктуры.

Выбор маршрута и цена погружения

В праздничные дни посетителям предлагался выбор из двух маршрутов, чередующихся ежедневно. Один из них «Тропический».

Единый билет в оранжереи и музей обошелся в 900 рублей. Сумма кажется значительной, но, как отмечает посетитель:

“это ж Ботанический Новый год, гуляем”.

Прогулка начинается с первой оранжереи, посвященной высшим споровым и голосеменным. Неожиданное “буйство зелени сразу ударило в глаза”. Контраст между вечной серой палитрой Невы и насыщенным зеленым цветом поразителен.

Здесь господствуют папоротники — высшие споровые растения. Воздух влажный и пахнет почвой:

“Ну точно как в лесу”.

Где имена героев прячутся в зарослях

Рассматривать каждое растение хотелось, но навигация оставляет желать лучшего. Скромные таблички с латинскими «именами героев» “прятались в густых зарослях”.

Латынь, в сочетании с ветхостью самих указателей, “ещё больше усложняет запоминание”. Новогоднее настроение пытались создать, повесив дождик:

“Что ж, мило, хоть и не феерично”.

Далее следует зал, посвященный эпифитам — растениям, живущим на других растениях. Это знание воскресило воспоминания о студенчестве, но настоящий шок ожидал в следующей секции.

Девушка-куратор не уставала поправлять посетителей:

«Это не пальма, а саговник!»

Саговники, эти древние голосеменные, “предки хвойных растений”, представлены здесь мужскими и женскими экземплярами — настоящая удача для ботаников-любителей.

Кактусы, помнящие блокаду

Самая сильная эмоциональная отдача происходит в зале, посвященном растениям засушливых областей Африки и Америки — кактусам, агавам и суккулентам.

Несмотря на колючий вид, они восхищают “столькими формами, цветами, размерами и пропорциями”. Особое чувство вызывает тот факт, что на некоторых экземплярах видны таблички с годом основания.

Не верится, что многим из них “уже больше ста лет!”.

Символические ленточки напоминают о том, что эти растения пережили войну.

Огромная агава и множество опунций производят впечатление. Посетитель впервые увидел цветущее алоэ, развенчивая миф о столетнем цветении, хотя и сомневается:

“Надеемся, мы нарвались на юбиляра в оранжерее?”.

Здесь же, среди колючих красавцев, небрежно разбросаны новогодние шары — попытка праздничного декора.

Саванна и банановые рощи

В оранжерее саванн и муссонных лесов запомнились баобаб и акации. Однако здесь растения выглядели удрученно. На вопрос о печальном виде сотрудники отвечали, что в саванне засуха, и растения “солидарны”.

“Можно вывезти баобаб из саванны, а саванну из баобаба нет”, — иронизируют посетители, принимая эту версию.

Переход во влажный тропический лес открывает банановые рощи — оказывается, бананы являются “главными героями нескольких залов этой оранжереи”.

Здесь же цветет гибискус, вызывая зависть к домашнему экземпляру, который “уже лет 5 не цветет”. Гигантская шеффлера и пышные заросли спатифиллума — “женское счастье” — создают ощущение настоящего тропического рая, несмотря на окружающую разруху.

Демонстрация быта и скрытые сокровища

Залы, посвященные декоративным и полезным растениям тропиков — бегонии, традесканции, фикусы — кажутся более знакомыми.

Здесь можно увидеть ананас, доказывая, что это куст, а не нечто, произрастающее на земле.

В секции плодовых растений — какао, кофе, манго, папайя и батат. Последний оказался “вьющейся травой”, что стало открытием для многих, кто привык видеть лишь его корнеплоды.

Финальная оранжерея, Пальмовая, вызвала особый интерес. Сотрудники интригующе отзываются о ней, а вход туда организован через улицу, словно охраняя секрет. Здесь пальмы “строго упирались в потолок”.

Бромелии, о которых посетитель “не знал”, обнаружились лишь в самом конце, окруженные толпой, и выглядели как “оранжевые цветы”. В честь Нового года пальмы подсветили огоньками:

“Ну что ж, чем богаты”.

Что не так с Ботаническим садом?

Общее впечатление от “мини-тропиков” осталось положительным благодаря уникальной коллекции и уходу за самими растениями. Однако состояние инфраструктуры вызывает острое неприятие.

“Двери с облупившейся краской, кое-где заклеенные стекла, ржавчина стеллажей и разбитая плитка…” — таковы реалии.

Таблички с названиями, по мнению наблюдателя, “не менялись со дня основания”.

Сотрудники продолжают ухаживать за уникальной коллекцией, которая “пережила блокаду — дорогого стоит”, используя, вероятно, “ещё старинное дедовское оборудование”.

Видно, что труд основан на энтузиазме.

“Я думаю, что и зарплаты у сотрудников копеечные, однако, видно, что большинство свою работу и своих «воспитанников» любят”.

Тем не менее, петербуржцы высказывают опасения по поводу застоя:

“Мне нравится некая старинность места. А то “вылижут” по–современному–будет всё не то. Но, понятно, всем бы и везде хотелось побольше финансирования”.

Другие более категоричны:

"Видно, что всё старое, дышит на ладан, очень было обидно и за растения, и за людей, что ухаживают за ними".

“Обидно, когда богатая, могучая и историческая коллекция… в таких не самых подходящих условиях содержится…”.

Ощущается, что для руководства города “исчезнет и хорошо, очередной ТЦ или человейник построят”, в то время как саду, носящему имя Петра Великого, необходимы реальные инвестиции, а не только энтузиазм работников.

