А это что, едят? Как выращиваю физалис на даче и что из него готовлю

Не каждый дачник знает, что растение, которые многие сеют в палисадниках, является культурным, более того, его плоды едят.
Речь идёт о физалисе, многие из нас помнят эти растения, на которых вырастают красивые "фонарики", они сначала зелёного цвета, по мере созревания становятся красно-оранжевыми. Внутри каждого фонарика формируется круглый плод, похожий по размеру на небольшую вишню, он также меняет цвет к концу сезона.
Для большинства физалис просто декоративен, но оказывается, его плоды можно есть, и они достаточно вкусные, рассказывают на канале "Дачные будни".
Отмечается, что вырастить физалис на даче не составит труда. Растение неприхотливо, прекрасно переносит температурные "качели", не требует какого-либо особенного ухода или сложных подкормок. Достаточно просто его поливать время от времени. Но даже если вы не сможете приехать на дачу для полива, ничего с физалисом не случится, он перенесёт период засухи и продолжит свой рост.
Выращивать физалис можно как в открытом грунте, так и в теплице. Если сажаете не для красоты, а для ягод, то стоит отправлять в грунт больше семян, с 1-2 кустиков есть точно будет нечего.
С созревшим физалисом часто составляют букеты, "фонарики" отлично смотрятся в вазе, и даже засохнув, сохраняют свою необычную форму, только становятся хрупкими.
Вкус созревшие ягоды физалиса имеют кисло-сладкий, если вы никогда их не ели, то стоит попробовать, будете приятно удивлены. Кроме того, из физасила можно сварить компот или варенье, добавить в десерт.
Необычный вкус блюду гарантирован. Можно угостить блюдом с физалисом гостей и попросить угадать, что в начинке. Будут сильно удивлены, что вы приготовили его с ягодами из тех самых фонариков, которые растут в палисадниках во дворах.
