«FIFA вместо физры»: почему нововведения в школах вызвали бурные дискуссии среди петербуржцев

Новость о возможном включении элементов киберспорта в школьную программу по физической культуре вызвала бурную реакцию в обществе.
Сообщалось о том, что новый подход, известный как фиджитал-спорт, будет сочетать виртуальные дисциплины, такие как FIFA, Counter-Strike и Dota 2, с традиционными физическими упражнениями.
Планировалось внедрение подобной программы в 2026-2027 учебном году. Информация об этом распространялась в СМИ.
Реакция петербуржцев: от восторга до негодования
Новость вызвала оживленную дискуссию среди петербуржцев.
«А The Sims как семьеведенье?», — иронизировали одни.
«Давно пора, жаль не в моем детстве, я бы первый на физру бежал», — восхищались другие.
Но многие выражали обеспокоенность:
«Дети сейчас и так слабые физически. А их еще принудительно на компьютерные игры подсаживают в школе».
«Мб не будем трогать физкультуру, пусть дети хоть там побегают, а то каждый второй малоподвижный кабанчик или дохлик».
Учебный модуль: бег, подтягивание и Counter-Strike
Предполагалось, что учебный модуль по фиджитал-спорту будет занимать от 8 до 36 часов.
Он должен был включать игровые сессии в киберспортивных дисциплинах, а также выполнение нормативов по бегу, подтягиванию и другим упражнениям.
Минпросвещения опровергает: FIFA в школе не будет
В ответ на запрос телеканала RT, Минпросвещения опровергло информацию о включении видеоигр FIFA, Counter-Strike и Dota 2 в школьную программу.
Таким образом, пока разговоры о киберспорте на уроках физкультуры остаются лишь слухами.