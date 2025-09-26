Городовой / Общество / «FIFA вместо физры»: почему нововведения в школах вызвали бурные дискуссии среди петербуржцев
«FIFA вместо физры»: почему нововведения в школах вызвали бурные дискуссии среди петербуржцев

Опубликовано: 26 сентября 2025 11:00
киберспорт в школах
«FIFA вместо физры»: почему нововведения в школах вызвали бурные дискуссии среди петербуржцев
globallookpress/Svetlana Vozmilova

Киберспорт в школах — мечта геймера или кошмар учителя?

Новость о возможном включении элементов киберспорта в школьную программу по физической культуре вызвала бурную реакцию в обществе.

Сообщалось о том, что новый подход, известный как фиджитал-спорт, будет сочетать виртуальные дисциплины, такие как FIFA, Counter-Strike и Dota 2, с традиционными физическими упражнениями.

Планировалось внедрение подобной программы в 2026-2027 учебном году. Информация об этом распространялась в СМИ.

Реакция петербуржцев: от восторга до негодования

Новость вызвала оживленную дискуссию среди петербуржцев.

«А The Sims как семьеведенье?», — иронизировали одни.

«Давно пора, жаль не в моем детстве, я бы первый на физру бежал», — восхищались другие.

Но многие выражали обеспокоенность:

«Дети сейчас и так слабые физически. А их еще принудительно на компьютерные игры подсаживают в школе».

«Мб не будем трогать физкультуру, пусть дети хоть там побегают, а то каждый второй малоподвижный кабанчик или дохлик».

Учебный модуль: бег, подтягивание и Counter-Strike

Предполагалось, что учебный модуль по фиджитал-спорту будет занимать от 8 до 36 часов.

Он должен был включать игровые сессии в киберспортивных дисциплинах, а также выполнение нормативов по бегу, подтягиванию и другим упражнениям.

Минпросвещения опровергает: FIFA в школе не будет

В ответ на запрос телеканала RT, Минпросвещения опровергло информацию о включении видеоигр FIFA, Counter-Strike и Dota 2 в школьную программу.

Таким образом, пока разговоры о киберспорте на уроках физкультуры остаются лишь слухами.

Ксения Пронина
