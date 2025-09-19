Отключить интернет в 2025-м: в Госдуме высказались против «абсурдного» предложения

В Госдуме прозвучала резкая критика предложения депутата Николая Арефьева об отключении интернета по выходным.
“В XXI веке интернет стал не только источником информации и развлечений, но и важнейшим инструментом для работы, образования, связи с близкими. Это инструмент, а не враг”, — заявил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru.
Почему абсурд
“Отключать его в 2025 году — это как предлагать запретить электричество ради заботы о зрении”, — образно сравнил Хамитов.
Он отметил, что лишать миллионов россиян доступа к Сети лишь потому, что кто-то считает это вредным, "недопустимо" и "абсурдно”.