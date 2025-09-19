Городовой / Общество / Отключить интернет в 2025-м: в Госдуме высказались против «абсурдного» предложения
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Отключить интернет в 2025-м: в Госдуме высказались против «абсурдного» предложения

Опубликовано: 19 сентября 2025 17:31
интернет
Отключить интернет в 2025-м: в Госдуме высказались против «абсурдного» предложения
globallookpress/Belkin Aleksey

Депутат выразил категорическое несогласие с идеей лишать миллионы россиян доступа к Сети.

В Госдуме прозвучала резкая критика предложения депутата Николая Арефьева об отключении интернета по выходным.

“В XXI веке интернет стал не только источником информации и развлечений, но и важнейшим инструментом для работы, образования, связи с близкими. Это инструмент, а не враг”, — заявил депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru.

Почему абсурд

“Отключать его в 2025 году — это как предлагать запретить электричество ради заботы о зрении”, — образно сравнил Хамитов.

Он отметил, что лишать миллионов россиян доступа к Сети лишь потому, что кто-то считает это вредным, "недопустимо" и "абсурдно”.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».