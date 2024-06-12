Адвокат Астафьев: ответственных за пожарную безопасность на овощебазе на Софийской накажут штрафом

В пожаре пострадал 35-летний мужчина, он сейчас находится в реанимации.

12 июня стало известно, что мужчина пострадал в результате пожара на овощебазе на Софийской улице. По информации МЧС, возгорание произошло на двух грузовых автомобилях, и пожарные смогли ликвидировать его в течение 16 минут. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с множественными ожогами и отравлением продуктами горения.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 19:24. Когда спасатели прибыли на место, два грузовика уже горели. Оперативные действия позволили потушить пожар к 19:40. В результате инцидента пострадал 35-летний мужчина, получивший термические ожоги головы и шеи 1–2 степени (9%), поражение верхних дыхательных путей (10%), а также ожоги обеих кистей и левого предплечья 1–2 степени (5%).

Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Он был госпитализирован в ожоговое отделение одной из городских больниц, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Мужчину положили в реанимацию, и врачи продолжают следить за его состоянием.

Адвокат Владимир Астафьев в беседе с порталом «Городовой» объяснил, для кого будут действоать правовые последствия в данном случае.

«В данном случае возможны два вида ответственности: административная и уголовная. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), нарушение требований пожарной безопасности может повлечь административную ответственность. В соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — от двух тысяч до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц — от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток», — отметил эксперт.

Если в результате нарушения требований пожарной безопасности причинен тяжкий вред здоровью человека, наступает уголовная ответственность. Согласно статье 219 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Нарушение требований пожарной безопасности»:

часть 1 статьи 219 УК РФ предусматривает наказание за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до шести месяцев;

часть 2 статьи 219 УК РФ предусматривает более строгое наказание, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, вплоть до лишения свободы на срок до семи лет.

«В зависимости от конкретных обстоятельств дела, ответственность могут нести как руководители овощебазы, так и лица, непосредственно ответственные за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Следствие установит, были ли соблюдены все необходимые меры предосторожности и требования пожарной безопасности», – добавил адвокат.

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