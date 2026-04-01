Городовой / Город / «Алые паруса» 27 июня: 66 тысяч выпускников получат бесплатные именные билеты в учебных заведениях
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Ни трещин, ни сколов: как закрутить саморез и забить гвоздь в край доски без растрескивания древесины – 3 лайфхака Полезное
Апрель не проспите, иначе смородины не видать: чем опрыскать кусты, пока почки не распустились - 3 варианта Полезное
Трипсы сгорят в аду: Устраиваю им душ и совершаю ещё 3 действия Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Алые паруса» 27 июня: 66 тысяч выпускников получат бесплатные именные билеты в учебных заведениях

Опубликовано: 1 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Нельзя покупать билеты на «Алые паруса» в интернете — это обман.

В Смольном предостерегли от покупки билетов на «Алые паруса» через интернет. Вице-губернатор Ирина Потехина пояснила, что платных билетов на это событие нет вовсе, а все они строго именные.

Любая информация о продаже в сети — это обман.

Каждый участник регистрируется в цифровой системе, и его данные зашифрованы в QR-код на билете, написала она в соцсетях.

Все предложения о покупке в соцсетях — подделка, мероприятие бесплатное, а приглашения выдают только выпускникам и педагогам.

Получить билеты можно исключительно в своей школе, колледже или у организаторов — волонтеров и концертных служб. Праздник в Петербурге пройдет 27 июня, и в 2026 году ожидается 66 тысяч выпускников.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью