«Алые паруса» 27 июня: 66 тысяч выпускников получат бесплатные именные билеты в учебных заведениях

Нельзя покупать билеты на «Алые паруса» в интернете — это обман.

В Смольном предостерегли от покупки билетов на «Алые паруса» через интернет. Вице-губернатор Ирина Потехина пояснила, что платных билетов на это событие нет вовсе, а все они строго именные.

Любая информация о продаже в сети — это обман.

Каждый участник регистрируется в цифровой системе, и его данные зашифрованы в QR-код на билете, написала она в соцсетях.

Все предложения о покупке в соцсетях — подделка, мероприятие бесплатное, а приглашения выдают только выпускникам и педагогам.

Получить билеты можно исключительно в своей школе, колледже или у организаторов — волонтеров и концертных служб. Праздник в Петербурге пройдет 27 июня, и в 2026 году ожидается 66 тысяч выпускников.