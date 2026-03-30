Американец поделился впечатлениями: какие советские традиции его особенно тронули - от дачи до пельменей

Американский турист побывал в России и удивился нескольким местным традициям - некоторые из них его даже тронули. Автор канала "Путешествия с фотокамерой" поделилась, что особенно запомнилось иностранцу.

Выбивать ковер на снегу. В США ковры отдают в химчистку или чистят роботом-пылесосом. Идея вынести ковер во двор и выбить палкой сначала показалась американцу странной.

Но он попробовал - и заметил, что после этого ковер пахнет зимой, а такого эффекта химчистка не дает.

Сушить белье на морозе. Это часто удивляет иностранцев. После такой сушки оно возвращается домой жестким и звенящим, а когда оттает - становится удивительно свежим.

Еще его впечатлило, как лепят пельмени всей семьей.

Все собираются за столом, каждый делает пельмени по‑своему, старшие следят за формой, а маленькие дети играют с тестом. Иногда даже лепят пельмени с сюрпризом.

Удивили иностранца и домашние соленые огурцы. Сначала он не понимал, зачем их заготавливать, если все можно купить в магазине. Но, попробовав домашний огурец, оценил его особенный хруст и вкус.

Накрывать стол «с запасом». В США на вечеринку обычно приносят ровно столько еды, сколько нужно. В России стол накрывают так, чтобы хватило всем и осталось на следующий день. Иностранец назвал это щедрым и немного безрассудным жестом.

Дача. Сначала турист подумал, что поездки на дачу - какая‑то обязанность. Но потом сам съездил и понял: дело не в урожае, а в возможности побыть на своей земле, отдохнуть и делать что хочется.

«Присесть на дорожку» перед отъездом. Когда все уже готовы, чемоданы собраны, а такси ждет внизу, люди вдруг молча садятся на минуту. Это старая примета - считается, что так дорога будет легкой.

Сначала такие привычки кажутся иностранцам странными, но потом они замечают: за каждой традицией стоит что‑то теплое и живое.

Ранее портал "Городовой" рассказывал, как жили в секретном Подмосковном городе, которого сейчас нет.