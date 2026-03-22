Арбузы не покупаю — без хлопот выращиваю свои: один секрет при посадке — и гигантские сладкие плоды растут как грибы
Арбузы не покупаю — без хлопот выращиваю свои: один секрет при посадке — и гигантские сладкие плоды растут как грибы

Опубликовано: 22 марта 2026 14:07
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как выращивать арбузы даже в холодных условиях

Арбуз - вкусный и сладкий плод, который обожают взрослые и дети. Правда, в последние годы покупатели все чаще жалуются на расстройство желудка после употребления магазинного арбуза. Чтобы избежать таких последствий, дачники пытаются вырастить арбуз самостоятельно, но получается не у всех. Автор дзен-канала "Дачные истории" делится одним простым секретом выращивания гигантской ягоды, который работает практически в любых условиях.

Блогер утверждает, что результат будет гораздо лучше, если выращивать арбузы на агроволокне. Так, укрывной материал следует выстелить в междурядья. Это будет подавлять рост сорняков и уменьшит испарение влаги. Кроме того, агроволокно поможет почве быстрее прогреться, ведь теплый грунт - залог хорошего урожая арбузов. Плюс агроволокна еще и в том, что плоды на нем не пачкаются. Сверху можно установить каркас из брусков и накрыть все белым спанбондом.

Еще более простой метод - выращивание на приподнятых грядках. В этом случае почва тоже хорошо прогреется, а корневая система не будет страдать в период проливных дождей. И все же способ с агроволокном более эффективен, чем приподнятая грядка.

"Лучше всего грядки располагать по направлению с севера на юг. Если разместить их с востока на запад, то первый ряд арбузов и дынь будет получать достаточно света, а второй ряд окажется в затенении", - уточняет дачник.

Ранее "Городовой" рассказывал о дешевом растворе, который поможет забыть о сорняках как минимум до июля.

