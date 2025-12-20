Городовой / Город / «Архангельск подождёт»: петербуржцев предупредили о возможных задержках поездов
«Архангельск подождёт»: петербуржцев предупредили о возможных задержках поездов

Опубликовано: 20 декабря 2025 18:08
Транспортная прокуратура начала проверку в связи с поступившей информацией о возможных нарушениях.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после задержки нескольких пассажирских поездов в Архангельской области. Представители ведомства уточнили, что поезда, следующие из Москвы, Котласа и Онеги в Архангельск, остановились из-за технических проблем на участке Кеньга — Малька — Хомогорская, который относится к Северной железной дороге. Компетентные службы предупреждают также о вероятных задержках на маршрутах между Северодвинском и Вологдой, Архангельском и Обозерской, а также между Петербургом и Архангельском.

Прокуратура проверяет, насколько соблюдаются требования по безопасности движения и защищены ли права пассажиров в этой ситуации. Актуальная информация о движении поездов доступна по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. Намерения прокуратуры направлены на выяснение причин задержек и предотвращение подобных случаев в дальнейшем.

Юлия Аликова
