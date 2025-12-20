«Архангельск подождёт»: петербуржцев предупредили о возможных задержках поездов

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после задержки нескольких пассажирских поездов в Архангельской области. Представители ведомства уточнили, что поезда, следующие из Москвы, Котласа и Онеги в Архангельск, остановились из-за технических проблем на участке Кеньга — Малька — Хомогорская, который относится к Северной железной дороге. Компетентные службы предупреждают также о вероятных задержках на маршрутах между Северодвинском и Вологдой, Архангельском и Обозерской, а также между Петербургом и Архангельском.
Прокуратура проверяет, насколько соблюдаются требования по безопасности движения и защищены ли права пассажиров в этой ситуации. Актуальная информация о движении поездов доступна по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. Намерения прокуратуры направлены на выяснение причин задержек и предотвращение подобных случаев в дальнейшем.