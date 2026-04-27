Арктический «привет»: снежный циклон обрушился на Петербург и Москву за месяц до лета

Погода в Северной столице решила напомнить нам, где мы живем. Последняя неделя апреля началась не с весеннего тепла, а с метели.
Петербург: мокро и ветрено
В Северной столице 27 апреля выдалось неуютным. Город засыпало мокрым снегом, а температура едва превысила 0 градусов.
Днем термометры покажут скромные +6…+8 градусов, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Москва: поваленные деревья и транспортный коллапс
В столице ситуация куда серьезнее. Здесь природа разгулялась не на шутку: за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Тяжелый липкий снег стал настоящей проблемой.
- В аэропортах: Во Внуково задержали десятки рейсов. Видимость упала до минимума, взлетные полосы пришлось экстренно чистить.
- На улицах: В соцсетях десятки фото раздавленных машин. Деревья не выдерживают веса мокрого снега и падают прямо на парковки.
Метеорологи объясняют: на нас напал мощный циклон. Он пригнал холодный воздух из Арктики, который столкнулся с остатками весеннего тепла. Именно из-за этого снег такой тяжелый и влажный.
Кстати, такие «сюрпризы» в конце апреля случаются раз в 8–10 лет. В народе это называют «черемуховыми холодами», хотя до цветения черемухи еще далеко.
Если вы уже успели «переобуться» в летнюю резину — сегодня ваш день для поездок на метро. На дорогах скользко, а под слоем каши может быть лед.