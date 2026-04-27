«Театральная» уходит во дворы: урбанисты предложили превратить путь к метро в прогулочную зону

Станция метро «Театральная» под землей готова, но выйти из нее на поверхность нельзя. Город не смог решить, где именно прорубить выход. Споры шли долго, предлагали около десяти разных мест.
Новое «модное» место: идея с проходными дворами
Урбанист Иван Вергазов предложил превратить это место не просто в банальный вход в метро, а в крутое общественное пространство. Его идея — сделать «Театральную» похожей на знаменитые дворы Капеллы.
Это такая сеть ухоженных проходных дворов, по которым приятно гулять. Если облагородить территорию вокруг будущего метро, мы получим удобные пешеходные маршруты.
По мнению автора телеграм-канала «Сказочный проектировщик», можно будет быстро пройти к Мариинскому театру или Консерватории, не толкаясь на узких тротуарах улицы Декабристов.
Почему так долго выбирали место?
Битва за выход из «Театральной» была эпической. Сначала хотели строить прямо у Мариинского театра, но против выступил маэстро Гергиев — боялся вибраций.
Потом думали про сквер у Консерватории, но там воспротивились градозащитники и сами музыканты. Был вариант с Домом Быта, но и там не сложилось. Бассейн Лесгафта стал компромиссом, который устроил большинство.
Но эксперты предлагают другой путь: сохранить старое здание и встроить вестибюль прямо в него.