Прогулка может быть испорчена: что поджидает туристов на Невском проспекте - актуальная проблема

Невский проспект пользуется большой популярностью как среди туристов, так и местных жителей. Он является центром исторической, культурной и деловой жизни города. Но при посещении проспекта необходимо соблюдать осторожность, так как в любой момент вам могут испортить настроение, а также сократить количество денег в кошельке. Речь идет о чайных промоутерах.
Кто такие чайные промоутеры
Так называют уличных зазывал, которые привыкли к агрессивному маркетингу. Они предлагают бесплатную дегустацию чая в магазинах, расположенных на Невском проспекте, но на это соглашаться точно не стоит. Иногда чайные промоутеры преграждают дорогу людям, хватают за руки или пытаются отобрать личные вещи. Это необходимо им для привлечения внимания.
В чем заключается "развод"
"К концу дегустации спросят, какой напиток понравился больше, и предложат приобрести сомнительный чайный набор со скидкой. Кто согласится — потеряет около 5 000 рублей. Кто не согласится — будет выдворен с позором", - сообщает портал "ПСЖР".
Во время дегустации они осуществляют агрессивные продажи, действуют на психику и слабые места человека, из-за чего некоторые туристы все-таки решаются на покупку. Наказать таких промоутеров очень сложно.
Как уберечься от чайных промоутеров
- Всегда игнорируйте таких людей и проходите мимо. Нельзя останавливаться под любым предлогом.
- Не вступайте в разговор. Промоутеры владеют различными психологическими техниками, обойти которые будет сложно.
- Будьте неподкупны. Запомните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
